Так, ранее статьи, по которым якобы разыскивают украинского лидера, не указывали. Однако, российские пропагандисты написали, о чем именно идет речь, передает 24 Канал.

Важно Объявление Россией в розыск украинских чиновников является частью операции "Майдан-3", – ISW

Какие статьи оккупанты "шьют" Зеленскому

Пропагандисты отметили, что против Владимира Зеленского "силовыми структурами" псевдореспублики ранее возбудили уголовное дело по меньшей мере по двум статьям. В частности, оккупанты абсурдно обвинили президента в "развязывании и ведении агрессивной войны", а также якобы "применении запрещенных средств и методов ведения войны".

Впоследствии председатель оборонного комитета российской госдумы Андрей Картаполов уточнил, что речь идет о "многих статьях".

"От распространения наркотиков до покушения на убийство", – абсурдно заявил Картаполов.

Заметим, что Россия абсурдно пытается обвинить украинское руководство в ведении агрессивной войны. Однако, именно россияне напали на наше государство в 2014 году, именно бойцы Путина полномасштабно вторглись 24 февраля 2022 года, именно оккупанты терроризируют мирное население, уничтожают дронами, ракетами и не только гражданскую инфраструктуру, а еще ранят, убивают, пытают и депортируют людей, в частности, детей. Кроме того, враг применяет запрещенное оружие. Поэтому такие обвинения звучат максимально цинично и абсурдно.

Что известно об объявлении "в розыск"