Так, раніше статті, за якими нібито розшукують українського лідера, не вказували. Однак, російські пропагандисти написали, про що саме йдеться, передає 24 Канал.

Важливо Оголошення Росією у розшук українських чиновників є частиною операції "Майдан-3", – ISW

Які статті окупанти "шиють" Зеленському

Пропагандисти зазначили, що проти Володимира Зеленського "силовими структурами" псевдореспубліки раніше порушили кримінальну справу щонайменше за двома статтями. Зокрема, окупанти абсурдно звинуватили президента в "розв'язуванні та веденні агресивної війни", а також нібито "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".

Згодом голова оборонного комітету російської держдуми Андрєй Картаполов уточнив, що йдеться про "багато статей".

"Від поширення наркотиків до замаху на вбивство", – абсурдно заявив Картаполов.

Зауважимо, що Росія абсурдно намагається звинуватити українське керівництво у веденні агресивної війни. Однак, саме росіяни напали на нашу державу у 2014 році, саме бійці Путіна повномасштабно вторглися 24 лютого 2022 року, саме окупанти тероризують мирне населення, знищують дронами, ракетами й не тільки цивільну інфраструктуру, а ще ранять, вбивають, катують і депортують людей, зокрема, дітей. Окрім того, ворог застосовує заборонену зброю. Тож такі звинувачення звучать максимально цинічно та абсурдно.

Що відомо про оголошення "в розшук"