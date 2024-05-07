Так, раніше статті, за якими нібито розшукують українського лідера, не вказували. Однак, російські пропагандисти написали, про що саме йдеться, передає 24 Канал.
Важливо Оголошення Росією у розшук українських чиновників є частиною операції "Майдан-3", – ISW
Які статті окупанти "шиють" Зеленському
Пропагандисти зазначили, що проти Володимира Зеленського "силовими структурами" псевдореспубліки раніше порушили кримінальну справу щонайменше за двома статтями. Зокрема, окупанти абсурдно звинуватили президента в "розв'язуванні та веденні агресивної війни", а також нібито "застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни".
Згодом голова оборонного комітету російської держдуми Андрєй Картаполов уточнив, що йдеться про "багато статей".
"Від поширення наркотиків до замаху на вбивство", – абсурдно заявив Картаполов.
Зауважимо, що Росія абсурдно намагається звинуватити українське керівництво у веденні агресивної війни. Однак, саме росіяни напали на нашу державу у 2014 році, саме бійці Путіна повномасштабно вторглися 24 лютого 2022 року, саме окупанти тероризують мирне населення, знищують дронами, ракетами й не тільки цивільну інфраструктуру, а ще ранять, вбивають, катують і депортують людей, зокрема, дітей. Окрім того, ворог застосовує заборонену зброю. Тож такі звинувачення звучать максимально цинічно та абсурдно.
Що відомо про оголошення "в розшук"
- Нещодавно на сайті російського МВС з'явилося повідомлення про те, що Володимира Зеленського оголошено в розшук. Тоді причину окупанти не вказували.
- В ОП вже відреагували.
- Так, речник президента Сергій Никифоров порадив російським загарбникам спочатку пошукати совість та здоровий глузд.