Аналітики з Інституту вивчення війни наголошують на тому, що це рішення може бути спрямоване на дискредитацію нинішнього та попереднього урядів України, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року. Вони також говорять, що ці дії можуть бути спрямовані на ізоляцію країни на міжнародній арені.

Дивіться також В ISW назвали головну ціль Росії в Україні на 2024 рік

Для чого Кремль оголосив розшук українських високопосадовців

У звіті ISW мовиться, що Кремль продовжує подати війну проти України інакшою, ніж вона є насправді. Аналітики зазначають, що МВС Росії хоч і подало в розшук українських чиновників, втім, не конкретизувало злочинів Зеленського, Павлюка та Порошенка, а також інших українських посадовців.

У Інституті вивчення війни говорять, що ці кроки, ймовірно, є частиною інформаційної операції "Майдан-3".

Рішення Кремля оголосити Зеленського, Павлюка і Порошенка у розшук, ймовірно, є частиною російської інформаційної операції "Майдан 3" і ширших зусиль Кремля з дискредитації нинішнього і попередніх прозахідних українських урядів, що прийшли до влади після Євромайдану 2014 року, а також з дипломатичної ізоляції України,

– пояснюють аналітики.

Крім того, ці дії Росії, можуть бути, частиною стратегії на підтвердження юрисдикції своїх законів у суверенних європейських і пострадянських країнах, а також можуть бути спрямовані на створення інформаційних умов для можливої майбутньої агресії проти країн-членів НАТО.

"Раніше МВС Росії вже оголосило у розшук кількох посадовців з країн-членів НАТО, зокрема Естонії, Латвії та Литви, за нібито порушення низки російських федеральних законів на території країн-членів Альянсу", – мовиться у звіті.

МВС Росії оголосило в розшук українських високопосадовців: що відомо