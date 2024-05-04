У Росії нібито відкрили на нашого президента кримінальну справу, що власне і стало підставою для оголошення у розшук. Однак на цьому вони не зупинилися й подібна "картка" з'явилася й на попередника Володимира Зеленського – Петра Порошенка.
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Свідчення відчаю російської державної машини
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що оголошення Володимира Зеленського в розшук міністерством внутрішніх справ країни-агресорки свідчить лише про безвихідь російської влади.
Російські повідомлення про нібито оголошення МВС Росії у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги,
– йдеться у повідомленні українського відомства.
Зокрема, в МЗС України нагадали, що на відміну від "нікчемних російських оголошень", ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Владіміра Путіна є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.
Що відомо про ордер на арешт Путіна
- У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Це рішення пов'язане зі злочинними діями щодо незаконної депортації дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- Ордер означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Однак затримати його можуть на території країн, які ратифікували Римський статут. Це міжнародний договір, що заснував Міжнародний кримінальний суд.
- Пізніше у Росії запевнили, мовляв, їм все одно та рішення суду для Москви не матиме значення. Таке пояснення видала речниця МЗС Марія Захарова. Вона сказала, нібито ордер нічого не означає, тому що Росія не ратифікувала статут.
- Нова голова Міжнародного кримінального Томоко Акане не так давно висловила впевненість, що Путіна притягнуть до відповідальності за злочини проти України. До слова, саме Акане видала ордер на арешт російського диктатора у 2023 році.
- Загалом Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт 4 російських воєнних злочинців. Серед них президент Владімір Путіна, уповноважена з прав дитини в Росії Марія Львова-Бєлова, командувач Чорноморського флоту Росії Віктор Соколов та командувач дальньої авіації Сергій Кобилаш.