У Росії нібито відкрили на нашого президента кримінальну справу, що власне і стало підставою для оголошення у розшук. Однак на цьому вони не зупинилися й подібна "картка" з'явилася й на попередника Володимира Зеленського – Петра Порошенка.

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Свідчення відчаю російської державної машини

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що оголошення Володимира Зеленського в розшук міністерством внутрішніх справ країни-агресорки свідчить лише про безвихідь російської влади.

Російські повідомлення про нібито оголошення МВС Росії у розшук президента України Володимира Зеленського є свідченням відчаю російської державної машини та пропаганди, які не знають, який ще новинний привід вигадати для привернення уваги,

– йдеться у повідомленні українського відомства.

Зокрема, в МЗС України нагадали, що на відміну від "нікчемних російських оголошень", ордер Міжнародного кримінального суду на арешт російського диктатора Владіміра Путіна є цілком реальним і підлягає виконанню в 123 державах світу.

Що відомо про ордер на арешт Путіна