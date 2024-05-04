В России якобы открыли на нашего президента уголовное дело, что собственно и стало основанием для объявления в розыск. Однако на этом они не остановились и подобная "карточка" появилась и на предшественника Владимира Зеленского – Петра Порошенко.
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Свидетельство отчаяния российской государственной машины
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что объявление Владимира Зеленского в розыск министерством внутренних дел страны-агрессора свидетельствует лишь о безысходности российской власти.
Российские сообщения о якобы объявлении МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского является свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания,
– говорится в сообщении украинского ведомства.
В частности, в МИД Украины напомнили, что в отличие от "ничтожных российских объявлений", ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина является вполне реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира.
Что известно об ордере на арест Путина
- В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение связано с преступными действиями по незаконной депортации детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.
- Ордер означает, что за пределами России Путина должны арестовать и передать в суд. Однако задержать его могут на территории стран, которые ратифицировали Римский статут. Это международный договор, основавший Международный уголовный суд.
- Позже в России заверили, мол, им все равно и решение суда для Москвы не будет иметь значения. Такое объяснение выдала пресс-секретарь МИД Мария Захарова. Она сказала, якобы ордер ничего не значит, потому что Россия не ратифицировала устав.
- Новая глава Международного уголовного Томоко Акане не так давно выразила уверенность, что Путина привлекут к ответственности за преступления против Украины. К слову, именно Акане выдала ордер на арест российского диктатора в 2023 году.
- В общем Международный уголовный суд выдал ордера на арест 4 российских военных преступников. Среди них президент Владимир Путина, уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, командующий Черноморского флота России Виктор Соколов и командующий дальней авиации Сергей Кобылаш.