В России якобы открыли на нашего президента уголовное дело, что собственно и стало основанием для объявления в розыск. Однако на этом они не остановились и подобная "карточка" появилась и на предшественника Владимира Зеленского – Петра Порошенко.

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Свидетельство отчаяния российской государственной машины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что объявление Владимира Зеленского в розыск министерством внутренних дел страны-агрессора свидетельствует лишь о безысходности российской власти.

Российские сообщения о якобы объявлении МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского является свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды, которые не знают, какой еще новостной повод придумать для привлечения внимания,

– говорится в сообщении украинского ведомства.

В частности, в МИД Украины напомнили, что в отличие от "ничтожных российских объявлений", ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина является вполне реальным и подлежит исполнению в 123 государствах мира.

Что известно об ордере на арест Путина