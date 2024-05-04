Эрола Велиева "взяли" около 15 часов при прохождении пограничного контроля для возвращения в Киев. Об инциденте сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Потому что в Москве "записали" в "экстремисты"

Чубаров заявил, что беспокойство вызвал тот факт, что Эрол Велиев является помощником народного депутата Украины Мустафы Джемилева и одним из многих крымских татар, которых Россия внесла в список так называемых "террористов".

Справка: В 2018 году фсб России обвиняла Эрола Велиева в создании экстремистской группы в Крыму. После длительных пыток задержанного в Крыму харьковчанина Александра Стешенко заставили оклеветать Велиева, что тот якобы просил его в январе 2018 года поджечь на полуострове дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Председатель меджлиса отметил, что о ситуации сообщили МИД Украины, а также посольству нашего государства в Молдове.

Через два часа Эрола Велиева освободили. Как пояснил в комментарии СМИ Чубаров, причиной задержания стало объявление Россией Велиева в "национальный розыск". "Правда, при чем здесь спецслужбы суверенной Молдовы, будем еще выяснять", – сказал крымскотатарский политик.

Напомним, что крымских татар не впервые задерживают за границей из-за Москвы. В 2019 году в Бухаресте силовики удерживали самого Рефата Чубарова, потому что с 2016 года Россия объявила его в международный розыск.

Россия продолжает репрессии против крымских татар

В оккупированном Крыму не прекращаются преследования крымских татар. Сейчас на территории полуострова за решеткой в местах лишения свободы находится 191 гражданин Украины. Это политзаключенные, две трети из которых – это крымские татары.

8 марта во время встречи с президентом Турции Эрдоганом Владимир Зеленский передал ему список граждан Украины, в частности крымских татар, которых репрессировала Россия на оккупированной территории Украины и удерживает в российских тюрьмах, лагерях в нечеловеческих условиях.