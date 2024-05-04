На сайті МВС Росії з'явилося повідомлення про те, що Володимира Зеленського оголошено в розшук. За якою причиною – не вказано.

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"Полювання" на українських президентів

У країні – агресорці нібито відкрили на нашого президента кримінальну справу, що власне і стало підставою для оголошення у розшук.

Окупанти не можуть "знайти" Зеленського / Фото соцмережі

Речник Зеленського Сергій Никофоров у коментарі ЗМІ порадив МВС окупантів спочатку відшукати совість і здоровий глузд.

Відомо, що розшуками нинішнього глави нашої держави росіяни не вдовольнилися. На сайті того ж "ем-ве-де" з'явилася "карточка" й на попередника Володимира Зеленського – Петра Порошенка.

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Буданов і Малюк теж "потрібні" Москві

У грудні 2023 року росіяни оголосили у "федеральний та міжнародний розшук" очільника ГУР Кирила Буданова. А півроку до цього українського розвідника у Росії "заочно заарештували". Причину у "карточці" Буданова теж не вказали. Втім, у прокремлівських ЗМІ припустили, що гурівцю "інкримінують" організацію вибуху на Керченському мосту. Генералові повісили такі статті, як створення терористичної групи; теракт, скоєний групою осіб; зберігання зброї та вибухівки.

Дізнавшись про свій "заочний арешт" у Росії, Буданов заявив, що йому "приємно". Він бо давно вже чекав, коли у країні – агресорці ухвалять щодо нього якісь "рішення". Навіть незручно було, що їх так довго не було, визнавав розвідник.