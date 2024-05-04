Через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Владімір Путін публічно назвав місто Нарва в Естонії історично російською землею. Відтоді російське керівництво видало ордер на арешт прем'єр-міністра Естонії Кая Каллас за розпорядження уряду прибрати пам'ятники радянським військам.

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Росія не приховує своїх цілей

Естонські офіційні особи працюють над тим, щоб відреагувати на можливий виклик: інвестують у оборонну промисловість та збирають розвідувальну інформацію.

Уряди США та Європи стурбовані тим, що Путін може кинути виклик країнам НАТО. Водночас навряд чи хтось очікує, що Росія завдасть військового удару по Естонії в найближчому майбутньому. Якщо російському президенту вдасться закінчити війну в Україні на вигідних для себе умовах, то під загрозою опиняться три балтійські країни.

Загрози не є потенційними або теоретичними. Росія не приховує своїх цілей у цій війні. Вона хоче контролювати всю Україну і докорінно змінити архітектуру європейської безпеки, створивши своєрідну буферну зону на її західних кордонах, руйнуючи при цьому НАТО і Європейський Союз як ефективні безпекові організації,

– заявив генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов.

Сухопутні війська інших членів НАТО, зокрема, США, розгорнули в країнах Балтії з 2017 року і посилені після вторгнення в Україну. Загалом їхня чисельність становить близько 5 тисяч військовослужбовців, але цього буда замало у разі повномасштабного нападу.

Такі місця, як Нарва є одними з найбільш очевидних цілей для російського вторгнення, як і "Сувалкський коридор" між Польщею і Литвою, а також російськомовні райони східної Латвії. Водночас глава міноборони Естонії Певкур вважає, що Росії знадобиться два-три роки, щоб відновити свої сили для того, щоб кинути серйозний виклик НАТО.

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