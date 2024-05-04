Через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Владимир Путин публично назвал город Нарва в Эстонии исторически российской землей. С тех пор российское руководство выдало ордер на арест премьер-министра Эстонии Кая Каллас за распоряжение правительства убрать памятники советским войскам.

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Россия не скрывает своих целей

Эстонские официальные лица работают над тем, чтобы отреагировать на возможный вызов: инвестируют в оборонную промышленность и собирают разведывательную информацию.

Правительства США и Европы обеспокоены тем, что Путин может бросить вызов странам НАТО. В то же время вряд ли кто-то ожидает, что Россия нанесет военный удар по Эстонии в ближайшем будущем. Если российскому президенту удастся закончить войну в Украине на выгодных для себя условиях, то под угрозой окажутся три балтийские страны.

Угрозы не являются потенциальными или теоретическими. Россия не скрывает своих целей в этой войне. Она хочет контролировать всю Украину и в корне изменить архитектуру европейской безопасности, создав своеобразную буферную зону на ее западных границах, разрушая при этом НАТО и Европейский Союз как эффективные организации по безопасности,

– заявил генсек МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

Сухопутные войска других членов НАТО, в частности, США, развернули в странах Балтии с 2017 года и усилены после вторжения в Украину. В целом их численность составляет около 5 тысяч военнослужащих, но этого будет мало в случае полномасштабного нападения.

Такие места, как Нарва являются одними из самых очевидных целей для российского вторжения, как и "Сувалкский коридор" между Польшей и Литвой, а также русскоязычные районы восточной Латвии. В то же время глава минобороны Эстонии Певкур считает, что России понадобится два-три года, чтобы восстановить свои силы для того, чтобы бросить серьезный вызов НАТО.

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