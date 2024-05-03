В нещодавньому інтерв'ю виданню The Economist Скібіцький зробив декілька гучних заяв. Наприклад, що росіяни все ж окупують Часів Яр. Момент, коли це місто впаде, він назвав питанням часу.

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Чому Росія може швидко захопити Європу

Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів. Час реакції НАТО – десять днів,

– цитують Скібіцького журналісти.

На думку представника ГУР, п'ята стаття про колективну оборону НАТО "може виявитися малозначущою на практиці". А присутність військ НАТО в країнах, які межують з Україною, може не зарадити.

Річ у тому, що ЄС слід знайти шляхи подальшого збільшення оборонного виробництва. Це потрібно, щоб допомогти Україні. Якщо ж не наростити оборонку, під прицілом Росії опиниться уже Європа. Саме через це Євросоюз є "найбільшим невідомим фактором війни": він може вплинути на перебіг бойових дій і переламати ситуацію на користь України. А може і не зробити цього.

Та Україні не перемогти самій

Сили оборони дали Європі багаторічну фору, говорить Скібіцький. Повітряно-десантні війська Росії і її морська піхота, колись страшні, перестали такими бути. Але Україна ще не перемогла. Битва ще триває. І навіть якщо відтіснити росіян до кордонів, це не закінчить війну.

Представник ГУР висловив думку, що "такі війни можуть закінчитися лише договорами". Змістовні переговори, за його словами, можуть розпочатися не раніше другої половини 2025 року, коли в окупантів почнуться проблеми з військовим виробництвом.

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В ОП відреагували на слова Скібіцького про переговори з Росією

Речник президента України Сергій Никифоров пояснив: першим кроком до справедливого миру стане Саміт миру. Його проведуть 15-16 червня у Швейцарії. Там вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії.

Схожі заяви робив і Дмитро Кулеба. Він наголосив, що слід вимагати саме справедливого миру. Всі російські війська мають вийти з України.