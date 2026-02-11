Об этом сообщают мониторы и Воздушные силы Украины.
Что известно о взрывах в Одесской области?
В 16:16 Воздушные силы сообщили о движении вражеской скоростной цели в направлении Одесской области из акватории Черного моря.
Мониторы писали об угрозе для Белгород-Днестровского района Одесской области и Татарбунары. Уже в 16:20 в регионе были слышны взрывы.
Через несколько минут, в 16:30 раздавался сигнал отбоя воздушной тревоги.
Сейчас подробности российской атаки на область уточняются.
Где еще сегодня слышали взрывы?
11 февраля российские войска нанесли ракетный удар по Львову. Вероятно, враг выпустил в сторону города аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с самолетов МиГ-31К. В городе и области были слышны взрывы и работа систем ПРО.
В ночь на 11 февраля Россия ударила по железнодорожной инфраструктуре. На Днепропетровщине нанесли удар по железнодорожной станции, а в Конотопе на Сумщине – по депо.