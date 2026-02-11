Об этом сообщают мониторы и Воздушные силы Украины.

Что известно о взрывах в Одесской области?

В 16:16 Воздушные силы сообщили о движении вражеской скоростной цели в направлении Одесской области из акватории Черного моря.

Мониторы писали об угрозе для Белгород-Днестровского района Одесской области и Татарбунары. Уже в 16:20 в регионе были слышны взрывы.

Через несколько минут, в 16:30 раздавался сигнал отбоя воздушной тревоги.

Сейчас подробности российской атаки на область уточняются.

Где еще сегодня слышали взрывы?