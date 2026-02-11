Про це повідомляють монітори та Повітряні сили України.
Що відомо про вибухи на Одещині?
О 16:16 Повітряні сили повідомили про рух ворожої швидкісної цілі у напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.
Монітори писали про загрозу для Білгород-Дністровського району Одещини та Татарбунари. Вже о 16:20 у регіоні було чутно вибухи.
За декілька хвилин, о 16:30 лунав сигнал відбою повітряної тривоги.
Наразі подробиці російської атаки на область уточнюються.
Де ще сьогодні чули вибухи?
11 лютого російські війська завдали ракетного удару по Львову. Ймовірно, ворог випустив у бік міста аеробалістичні ракети Х‑47М2 "Кинджал" з літаків МіГ‑31К. У місті та області були чутні вибухи та робота систем ПРО.
В ніч проти 11 лютого Росія вгатила по залізничній інфраструктурі. На Дніпропетровщині завдали удару по залізничній станції, а в Конотопі на Сумщині – по депо.