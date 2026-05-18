На это во время разговора с 24 Каналом обратил внимание представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, подчеркнув, что Украина ярко продемонстрировала, что способна достать до Москвы и то, что парад в российской столице 9 мая прошел спокойно – это заслуга Киева, который позволил этому мероприятию состояться, однако теперь Москва никогда не будет спать.

Атака на Москву: россияне будут бояться своей ПВО

Анализируя перечень военных целей, которые были поражены Силами обороны Украины в Москве и области, представитель УДА отметил, что все они имели важное значение для российской армии и ВПК врага. Он пояснил, что пока о степени поражения объектов говорить рано, продолжается доразведка.

Если говорить о нефтеперекачивающей станции, там все горит, поэтому попадание очевидно состоялось. По заводу "Ангстрем", он занимался микроэлектроникой, чипами, это необходимо для ракетостроения. Братчук подчеркнул, что говорится о крылатых ракетах, которыми Россия атакует Украину и убивает украинских граждан.

Что касается военно-политических оценок, думаю, что они в виде докладов уже на столе у Трампа и Си Цзиньпина. Пекину, который ожидает визит Путина, будет что сказать с легкой восточной улыбкой. Видим, что российские системы ПВО, а это самое главное, пропускают наши крылатые средства поражения,

– констатировал Братчук.

Представитель УДА добавил, что Силы обороны атаковали Московскую область ударными БпЛА, а также применили вероятно дроны-имитаторы, которые ввели в заблуждение вражескую ПВО. Братчук отметил на том, что россияне учитывая последствия атаки должны бояться российской противовоздушной обороны, которая пыталась глушить беспилотники и поэтому некоторые из них попали в жилой сектор, не добравшись до заданной цели.

К сведению! Россияне в разных районах Московской области жаловались на попадание в жилые дома. Жители выкладывали соответствующие видео и сигнализировали о таких инцидентах в центре Москвы, Химках, Зеленограде, возмущаясь тем, что российская ПВО сбивает дроны над их домами. Гражданское население охватила паника, люди озвучили, что не знают, где спрятаться и искать укрытие.

Какое оружие было использовано для атаки на Москву и область?

Мэр российской столицы Собянин сообщил, что атака на Москву началась 16 мая и продолжилась 17-го. СОУ использовали различные виды БпЛА, в частности реактивные. Впоследствии в Генштабе Украины заявили, что для поражения целей в Московской области привлекли такие отечественные разработки: RS-1 "Барс" (крылатые ракеты-дроны), FP-1 "Firepoint" (дроны-камикадзе самолетного типа), БАРС-СМ GLADIATOR (дальнобойные ракеты-дроны).

Какие объекты были поражены?

Под атакой оказался завод "Ангстрем" в Зеленограде Московской области, там произошел пожар. Предприятие занимается производством высокотехнологичной продукции и микросхем для высокоточного оружия. Этот объект является важной составляющей российского военно-промышленного комплекса, привлечено к изготовлению микроэлектроники, радиоэлектроники, оптических систем и робототехники для военных нужд России.

В Московской области также была поражена насосная станция "Солнечногорская", которая является критической частью кольцевого нефтепродуктопровода вокруг российской столицы и применяется для перекачки, хранения, отгрузки значительных объемов бензина и дизельного топлива, которое в том числе использует российская армия.

Также была предварительная информация о том, что могло быть поражено машиностроительное конструкторское бюро "Радуга" в Дубне. Оно специализируется на разработке крылатых ракет и ракетной техники. Под прицелом был и Московский НПЗ в Капотне, который считался одним из тех объектов, которые были максимально защищены. Этот нефтеперерабатывающий завод в числе крупнейших в России.

Партизаны ослабили российскую ПВО

Агенты партизанского движения "Атеш" сообщили, что им удалось нарушить функционирование ряда вышек связи в таких районах Московской области: Домодедово, Коммунарки, Путилково. На этих объектах были предусмотрены модули РЭБ, которые обеспечивали контроль целей, которые летели низко, передачу данных и координацию между подразделениями ПВО.

После совершения диверсии система противовоздушной обороны на ближних подступах к столице России потеряла часть точек наблюдения. Без указанных устройств данные о целях, двигавшихся на низких высотах, не способны поступать своевременно, как следствие – реагировать оперативно нет возможности и ряд маршрутов остается без защиты.