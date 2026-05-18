На це під час розмови з 24 Каналом звернув увагу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, наголосивши, що Україна яскраво продемонструвала, що здатна дістати до Москви й те, що парад у російській столиці 9 травня пройшов спокійно – це заслуга Києва, який дозволив цьому заходу відбутися, однак тепер Москва ніколи не спатиме.

Атака на Москву: росіяни боятимуться своєї ППО

Аналізуючи перелік військових цілей, які були уражені Силами оборони України у Москві та області, речник УДА наголосив, що всі вони мали важливе значення для російської армії та ВПК ворога. Він пояснив, що поки що про ступінь ураження об'єктів говорити зарано, триває дорозвідка.

Якщо говорити про нафтоперекачувальну станцію, там все палає, тож влучання очевидно відбулось. Щодо заводу "Ангстрем", він займався мікроелектронікою, чіпами, це необхідно для ракетобудування. Братчук підкреслив, що мовиться про крилаті ракети, якими Росія атакує Україну і вбиває українських громадян.

Що стосується військово-політичних оцінок, думаю, що вони у вигляді доповідей вже на столі у Трампа і Сі Цзіньпіна. Пекіну, який очікує на візит Путіна, буде що сказати з легкою східною посмішкою. Бачимо, що російські системи ППО, а це найголовніше, пропускають наші крилаті засоби ураження,

– констатував Братчук.

Речник УДА додав, що Сили оборони атакували Московську область ударними БпЛА, а також застосували ймовірно дрони-імітатори, які ввели в оману ворожу ППО. Братчук зауважив на тому, що росіяни з огляду на наслідки атаки мають боятися російської протиповітряної оборони, яка намагалась глушити безпілотники й через це деякі з них влучили в житловий сектор, не діставшись заданої цілі.

До відома! Росіяни у різних районах Московської області скаржились на влучання в житлові будинки. Жителі викладали відповідні відео та сигналізували про такі інциденти у центрі Москви, Хімках, Зеленограді, обурюючись тим, що російська ППО збиває дрони над їхніми домівками. Цивільне населення охопила паніка, люди озвучили, що не знають, де сховатися і шукати укриття.

Яка зброя була використана для атаки на Москву та область?

Мер російської столиці Собянін повідомив, що атака на Москву почалась 16 травня і продовжилась 17-го. СОУ використали різні види БпЛА, зокрема реактивні. Згодом в Генштабі України заявили, що для ураження цілей у Московській області залучили такі вітчизняні розробки: RS-1 "Барс" (крилаті ракети-дрони), FP-1 "Firepoint" (дрони-камікадзе літакового типу), БАРС-СМ GLADIATOR (далекобійні ракети-дрони).

Які об'єкти були уражені?

Під атакою опинився завод "Ангстрем" у Зеленограді Московської області, там сталася пожежа. Підприємство займається виробництвом високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї. Цей об'єкт є важливим складником російського військово-промислового комплексу, залучене до виготовлегння мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для військових потреб Росії.

У Московській області також була уражена насосна станція "Солнечногорська", яка є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо російської столиці та застосовується для перекачування, зберігання, відвантаження значних обсягів бензину й дизельного пального, яке у тому числі використовує російська армія.

Також була попередня інформація про те, що могло бути уражене машинобудівне конструкторське бюро "Райдуга" в Дубні. Воно спеціалізується на розробці крилатих ракет і ракетної техніки. Під прицілом був і Московський НПЗ в Капотні, який вважався одним з тих об'єктів, які були максимально захищені. Цей нафтопереробний завод в числі найбільших в Росії.

Партизани ослабили російську ППО

Агенти партизанського руху "Атеш" повідомили, що їм вдалося порушити функціонування низки веж зв'язку в таких районах Московської області: Домодєдово, Комунарки, Путилково. На цих об'єктах були передбачені модулі РЕБ, які забезпечували контроль цілей, які летіли низько, передачу даних і координацію між підрозділами ППО.

Після вчинення диверсії система протиповітряної оборони на ближніх підступах до столиці Росії втратила частину точок спостереження. Без вказаних пристроїв дані про цілі, що рухалися на низьких висотах, не здатні надходити своєчасно, як наслідок – реагувати оперативно нема змоги й низка маршрутів залишається без захисту.