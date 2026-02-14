Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, чи існує така загроза. Він пояснив, які дії сьогодні здійснює військовий контингент, що розміщений у Придністров'ї.

До теми Вибухи на Одещині: Росія знову вдарила ракетами

Яка кількість російських військових перебуває у Придністров'ї?

Волошин наголосив, що в анклаві перебуває до 2 тисяч російських військовослужбовців і ще приблизно до 9 тисяч силовиків і тих, хто співчуває росіянам.

"Крім того, там розташований 1411 артилерійський склад боєприпасів у селі Ковбасна. Також в Тирасполі є доволі пристойний аеродром, який можна використовувати з військовою метою. Тому для того, щоб здійснювати певні провокаційні дії, там є більш ніж достатньо сил", – підкреслив речник Сил оборони Півдня України.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ готовий до співпраці з Молдовою щодо деокупації Придністров’я, яка може відбутися у майбутньому. Він зауважив, що російські військові, які перебувають у Придністров’ї, становлять серйозну загрозу не лише для Молдови, а й для України та усього регіону.

Для того щоб проводити серйозні операції, у них, за його словами, немає достатньо ані озброєння, ані особового складу.

Найголовніше, те, чим вони зараз займаються – охороняють склад в Ковбасній, аеродром та майже щотижня проводять там певні заходи з бойової підготовки – тренування і антитерористичні навчання проти проникнення українських диверсійних груп, антидронові. А також ігри по мапах – на кшталт командно-штабних навчань,
– відзначив Владислав Волошин.

Він додав, що російські військові у Придністров'ї тримають себе у тонусі. Тому недооцінювати загрозу звідти не варто. Україна завжди готова до цього і пам'ятає, що за спиною є ворог.

Що відбувається довкола Придністров'я?

  • Росія не перестає вкидати в інфополе провокативну інформацію щодо Придністров'я, що відбувається, за словами речника Української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, на тлі потужних обстрілів Одеської області

  • Він припустив, що певні провокації можливі, адже "філія ФСБ в Тирасполі не дрімає". Проте все на що вони здатні, закинути ДРГ, погрожувати місцевому населенню поблизу кордону. Однак тоді, за словами Братчука, "буде адекватна та жорстка відповідь від Сил оборони".

  • Також глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Молдова взяла курс на "поглинання Євросоюзом" і на "возз'єднання чи приєднання до Румунії", що стане найкоротшим шляхом до членства в ЄС. Однак на думку Лавров, ​​цей курс "руйнує молдавську державність".

  • Братчук наголосив, що стратегічна мета Росії полягає у тому, щоб зберігати регіон у зоні свого впливу. Також вона вважає Придністров'я козирною картою, якою може погрожувати". Однак, на його думку, Молдова навчається адекватно реагувати на виклики та ризики з боку Придністров'я.