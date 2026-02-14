Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів 24 Каналу, чи існує така загроза. Він пояснив, які дії сьогодні здійснює військовий контингент, що розміщений у Придністров'ї.

Яка кількість російських військових перебуває у Придністров'ї?

Волошин наголосив, що в анклаві перебуває до 2 тисяч російських військовослужбовців і ще приблизно до 9 тисяч силовиків і тих, хто співчуває росіянам.

"Крім того, там розташований 1411 артилерійський склад боєприпасів у селі Ковбасна. Також в Тирасполі є доволі пристойний аеродром, який можна використовувати з військовою метою. Тому для того, щоб здійснювати певні провокаційні дії, там є більш ніж достатньо сил", – підкреслив речник Сил оборони Півдня України.

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Київ готовий до співпраці з Молдовою щодо деокупації Придністров’я, яка може відбутися у майбутньому. Він зауважив, що російські військові, які перебувають у Придністров’ї, становлять серйозну загрозу не лише для Молдови, а й для України та усього регіону.

Для того щоб проводити серйозні операції, у них, за його словами, немає достатньо ані озброєння, ані особового складу.

Найголовніше, те, чим вони зараз займаються – охороняють склад в Ковбасній, аеродром та майже щотижня проводять там певні заходи з бойової підготовки – тренування і антитерористичні навчання проти проникнення українських диверсійних груп, антидронові. А також ігри по мапах – на кшталт командно-штабних навчань,

– відзначив Владислав Волошин.

Він додав, що російські військові у Придністров'ї тримають себе у тонусі. Тому недооцінювати загрозу звідти не варто. Україна завжди готова до цього і пам'ятає, що за спиною є ворог.

Що відбувається довкола Придністров'я?