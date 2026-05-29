Проте інтенсивність, з якою в Росії роздмухується інформація про можливі потужні удари по Києву, може бути пов'язана з відвертанням уваги від проблем окупантів на фронті. Про це 24 Каналу розповів радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, наголосивши, що ситуація на полі бою для ворога перебуває у глухому куті. Тому Кремлю необхідно продати росіянам якусь позитивну інформацію.

Читайте також На тлі російських погроз: в МВС відповіли, чи варто киянам поїхати з міста

Скільки ракет можуть застосувати росіяни під час атаки на Київ?

"Флеш" зазначив, що окупанти вважають, що можуть залякати українців погрозами завдати удару по Києву.

Це дуже дивно. Я взагалі не розумію, навіщо росіяни це роблять. Усі, хто мешкає у Києві і не тільки в столиці, бачать, що чотири роки ворог постійно атакує місто всім, чим може: крилатими ракетами, "Калібрами", Х-101, "Іскандерами". Він регулярно намагається атакувати наші підприємства. Ба більше, росіяни постійно шукають якісь українські об'єкти та б'ють по них,

– підкреслив радник міністра оборони.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Дуже часто противник атакує, аби кудись влучити в Києві. За його словами, усі військові виробництва, штаби, колишні об'єкти Міноборони, командування Сухопутних військ, заводи, які існували в Україні, росіяни знають ще з часів Радянського Союзу. Але сьогодні більшість цих об'єктів вже давно не працює за своїм старим профілем. Частина таких підприємств виживає завдяки оренді.

Така сама ситуація щодо логістичних складів, "Нової пошти", підприємств "Квазар-Мікро", "Маяк". Там усі приміщення давно в оренді – працюють цехи з виготовлення меблів, столярки. Проте для росіян це формально зручна ціль, тому що за документами, як відзначив "Флеш", це колишній військовий завод. Тому насправді росіяни просто шукають для себе аргумент, щоб бити по Києву.

Що вони можуть атакувати далі? Будь-який завод, наприклад, ще радянських часів, який у них десь значиться як військовий. І потім сказати, що вони нібито знайшли якусь законну ціль. Мовляв, якийсь завод колись виробляв електроніку, а, "за інформацією" ворога, нині він буцімто щось виготовляв,

– пояснив він.

Однак зараз у Києві військові заводи в тому вигляді, як були колись, не працюють. Якщо щось і є, то воно, як вважає радник міністра оборони, або глибоко під землею, або не в Києві, або постійно змінює місце. Йдеться про реальні цехи, де можуть робити БпЛА, FPV та інші засоби.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що за даними української розвідки, Росія найближчим часом може здійснити новий масований удар по Україні. Тому Київ потребує, на думку українського президента, допомоги з боку союзників. Також необхідний додатковий санкційний тиск на Москву. Крім того, Зеленський зауважив, що не можна затягувати реалізацію домовленостей України з партнерами щодо засобів ППО.

"Противник справді може дістати додаткову кількість балістики. Певний резерв він має. Жодна країна не воює в нуль без запасу", – зазначив "Флеш".

Однак він додав, що питання у тому, чи вирішать росіяни використати ці резерви саме для такої політичної атаки по Києву. Але нічого принципово нового ми тут не побачимо – було 10 ракет – можуть запустити 15 чи 20.

Що відомо про нову атаку по Україні?

Секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу зробив заяву про те, що країна-агресорка може атакувати Київ "в будь-який момент". За його словами, Росія має всі необхідні засоби для того, щоб здійснити такий удар. Шойгу жожав, що ледве в Україні виникає підприємство з виробництва боєприпасів, росіяни нібито "завдають по ньому ударів".

Раніше Кремль попередив персонал посольств у столиці України про необхідність залишити місто через можливий новий масований удар.

Також глава МЗС Росії Сергій Лавров у розмові з держсекретарем США Марком Рубіо наголосив, що Москва має намір здійснити "системні та послідовні" удари по "центрах ухвалення рішень" у Києві та інших об'єктах, які використовує українське військо.

Крім того, за словами голови Тернопільської ОВА Тараса Пастуха, новий масований удар по Україні може відбутися в ніч на 30 травня. Він зауважив, що за попередніми даними, під ударом може опинитися Тернопіль.

Також про небезпеку вночі 30 травня попередила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона звернулася до жителів Прикарпаття не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і заздалегідь подбати про власну безпеку, а також рідних.