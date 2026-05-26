В цьому контексті колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба теж зробив гучну заяву. Він запропонував "відпочити від життя у Києві", адже будуть нові атаки. Журналісти Новини.LIVE попросили очільника МВС Ігоря Клименка прокоментувати всі ці заяви.

Чи треба виїжджати з Києва в травні 2026 року?

Ігор Клименко пригадав, що схожі поради давав мер Києва Віталій Кличко в січні. Але тоді люди не поїхали масово в села, як радила місцева влада.

Це ми, напевно, перефразовуємо слова, які були пів року тому. Якщо кияни не виїхали кілька місяців тому, то, мабуть, не виїдуть і зараз,

– відповів міністр.

Що росіяни говорять про можливі нові атаки на Київ?

Марія Захарова 25 травня закликала іноземних дипломатів поїхати з Києва. Мовляв, Росія переходить до системних ударів по об'єктах ВПК, центрах ухвалення рішень, а також місцях підготовки безпілотників.

Увечері того ж дня ці погрози повторив Сергій Лавров у розмові з Марко Рубіо. Ініціатором телефонної розмови виступила Росія.

Ще один високий чиновник, Андрій Картаполов, 26 травня теж сказав, що окупантам "урвався терпець". Але він уточнив: Росія не битиме по Офісу Президента чи Верховній Раді України.