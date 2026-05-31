Відповідну статистику опублікували журналісти видання OBOZ.UA.

Читайте також Влітку росіян чекають великі проблеми: експрацівник СБУ назвав болючу точку ворога

Скільки дронів та ракет застосували росіяни?

Згідно з щоденними зведеннями Повітряних сил ЗСУ, травень став найінтенсивнішим місяцем від початку 2026 року за кількістю застосованих Росією ракет і безпілотників.

Загалом у небі над Україною було зафіксовано 210 ракет і 8 150 дронів різних типів.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Для порівняння, найменша кількість ударних безпілотників у 2026 році була зафіксована у січні – 4 452, тоді як мінімальна кількість ракет припала на квітень і становила 81 одиницю.

Як зазначають журналісти, травневі показники також перевищили попередні максимуми року: за ракетами – на 38 одиниць, а за безпілотниками – на 1 546. Протягом місяця також лише одна ніч минула без російських атак по території України.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Водночас травень став і місяцем найбільших втрат російської армії від початку року: загальні бойові втрати Росії вбитими та пораненими склали 33 770 осіб. Це на 1 050 більше, ніж у квітні, коли втрати становили 32 720 військових.

Ворог продовжує атаки: останні новини