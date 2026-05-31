Соответствующую статистику опубликовали журналисты издания OBOZ.UA.
Сколько дронов и ракет применили россияне?
Согласно ежедневным сводкам Воздушных сил ВСУ, май стал самым интенсивным месяцем с начала 2026 года по количеству примененных Россией ракет и беспилотников.
Всего в небе над Украиной было зафиксировано 210 ракет и 8 150 дронов различных типов.
Для сравнения, наименьшее количество ударных беспилотников в 2026 году было зафиксировано в январе – 4 452, тогда как минимальное количество ракет пришлось на апрель и составило 81 единицу.
Как отмечают журналисты, майские показатели также превысили предыдущие максимумы года: по ракетам – на 38 единиц, а по беспилотникам – на 1 546. В течение месяца также только одна ночь прошла без российских атак по территории Украины.
В то же время май стал и месяцем наибольших потерь российской армии с начала года: общие боевые потери России убитыми и ранеными составили 33 770 человек. Это на 1 050 больше, чем в апреле, когда потери составили 32 720 военных.
Утром в воскресенье, 31 мая, взрывы гремели в Ровно и области. Как сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль, целью стало нерабочее предприятие. По предварительной информации, в результате атаки люди не пострадали, на месте работают все соответствующие службы.
30 мая оккупанты ударили дронами по Запорожью – под ударом была промышленная инфраструктура. По данным ОВА, вражеские удары повредили здания предприятий, а также жилые дома, расположенные рядом. В результате атаки один человек погиб, еще два человека пострадали.
В то же утро россияне нанесли повторный удар по городу. В результате попадания вражеского беспилотника по территории одного из объектов промышленной инфраструктуры возник пожар. Один человек погиб, еще один получил травмы.