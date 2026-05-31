У програмі Face the Nation на телеканалі CBS News Володимир Зеленський пояснив, навіщо записує звернення до українців із попередженнями, а також як дізнається про майбутні удари ворога.

Що відомо про підготовку Росії до масованого удару?

Президент наголосив, що цими днями Україна очікує на великий удар з боку Росії. Ворог планує застосувати дрони, крилаті та балістичні ракети. За словами політика, Києву завжди відомо, коли агресор готується до масованого обстрілу. Зокрема, завдяки обміну розвідданими зі США та європейськими союзниками.

Коли ми знаємо, що Росія готує масований удар, то й наші партнери про це теж знають – можливо, без усіх деталей, але загалом знають,

– уточнив президент.

Він пояснив, що звертається до громадян зі застереженнями, аби вони заздалегідь подбали про свою безпеку і були особливо уважними до тривог.

Зеленський визнав, що ніхто не може на 100 відсотків знати, коли саме відбудеться атака.

За його словами, Росія приблизно двічі на тиждень або раз на 10 днів здійснює великі масовані удари з використанням балістики тощо.

Чому масованих ударів не було 29 – 31 травня?

Упродовж останніх трьох днів влада, а також моніторингові канали, попереджали, що у найближчі 24 години Росія завдасть масованого удару по Україні. Були зафіксовані ознаки підготовки ворогом бомбардувальників і систем "Іскандер" для майбутньої атаки. Втім, очікуваного удару у прогнозовані дні не відбулося.

У ЗМІ з'явилися повідомлення, що Росія нібито могла відкласти масований удар по Україні через запропоноване короткострокове перемир'я на Трійцю. Йшлося, що Москва начебто навіть інформувала США про таку "паузу", і саме тому запланована атака тоді не відбулася.

Втім, у Києві цю інформацію категорично заперечили. Радник президента України Дмитро Литвин у коментарі 24 Каналу заявив, що Росія не демонструє жодних ознак реального припинення бойових дій і продовжує підготовку до нових масованих атак. Він наголосив, що подібні повідомлення більше схожі на інформаційні вкиди.