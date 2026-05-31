В программе Face the Nation на телеканале CBS News Владимир Зеленский объяснил, зачем записывает обращение к украинцам с предупреждениями, а также как узнает о предстоящих ударах врага.

Смотрите также Это был сигнал союзникам Украины: Зеленский объяснил цель атаки России на Румынию

Что известно о подготовке России к массированному удару?

Президент подчеркнул, что на днях Украина ожидает большой удар со стороны России. Враг планирует применить дроны, крылатые и баллистические ракеты. По словам политика, Киеву всегда известно, когда агрессор готовится к массированному обстрелу. В частности, благодаря обмену разведданными с США и европейскими союзниками.

Когда мы знаем, что Россия готовит массированный удар, то и наши партнеры об этом тоже знают – возможно, без всех деталей, но в целом знают,

– уточнил президент.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Он пояснил, что обращается к гражданам с предостережениями, чтобы они заранее позаботились о своей безопасности и были особенно внимательными к тревогам.

Зеленский признал, что никто не может на 100 процентов знать, когда именно произойдет атака.

По его словам, Россия примерно дважды в неделю или раз в 10 дней они осуществляют большие массированные удары с использованием баллистики и тому подобное.

Почему массированных ударов не было 29 – 31 мая?

В течение последних трех дней власть, а также мониторинговые каналы, предупреждали, что в ближайшие 24 часа Россия нанесет массированный удар по Украине. Были зафиксированы признаки подготовки врагом бомбардировщиков и систем "Искандер" для будущей атаки. Впрочем, ожидаемого удара в прогнозируемые дни не произошло.

В СМИ появились сообщения, что Россия якобы могла отложить массированный удар по Украине из-за предложенного краткосрочного перемирия на Троицу. Говорилось, что Москва вроде бы даже информировала США о такой "паузе", и именно поэтому запланированная атака тогда не состоялась.

Впрочем, в Киеве эту информацию категорически опровергли. Советник президента Украины Дмитрий Литвин в комментарии 24 Каналу заявил, что Россия не демонстрирует никаких признаков реального прекращения боевых действий и продолжает подготовку к новым массированным атакам. Он отметил, что подобные сообщения больше похожи на информационные вбросы.