Таку інформацію розповів український президент Володимир Зеленський під час нещодавнього спілкування із журналістами, повідомляє 24 Канал.

Що заявив Зеленський про вибори?

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ініціатива щодо активізації підготовки виборів виходила від американської сторони, наразі тривають розмови з цього приводу для оцінки можливості їхнього проведення.

Водночас у рамках підготовки до реалізації мирного плану з 20 пунктів розглядається питання референдуму. За його словами, головними умовами для обох процесів є безпека та законодавча можливість їх проведення.

Наприклад, для організації голосування важливо забезпечити законодавчу базу та безпеку проведення. Він наголосив, що партнери України можуть надати необхідну безпеку та безпечну інфраструктуру для виборів.

Що стосується референдуму. У 20-пунктному плані розглядається таке питання щодо проведення референдуму, якщо будуть питання сенситивні, на які відповідь не може одноосібно дати та чи інша особа, навіть президент України. Є деякі питання, на мій погляд, особистий, на які може дати відповідь тільки народ України,

– заявив він.

На якому етапі обговорення?