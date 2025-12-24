12 – 18 грудня компанія SOCIS опитала 2000 українців, щоб дізнатися, за кого вони б віддали свій голос, якби президентські вибори відбулися б вже зараз, передає 24 Канал.
Кого українці бачать новим президентом країни?
63,9 відсотка опитаних вважає, що вибори президента потрібно провести, якщо буде досягнуто припинення вогню та скасований воєнний стан.
24,9 відсотка українців виступають за те, що вибори треба відкласти ще на певний час після встановлення перемир'я.
На запитання, за кого будуть голосувати, якщо вибори пройдуть найближчим часом, більшість відповіла, що за Володимира Зеленського.
- Так, Зеленського підтримали б 21, 6 відсотка українців.
- За кандидатуру нинішнього посла України у Великій Британії Валерія Залужного свій голос віддали б 20,9 відсотка людей.
- На 3 місці розмістився глава ГУР Кирило Буданов із
- На 4 місці – експрезидент Петро Порошенко.
- На 5 місці – експрем'єрка Юлія Тимошенко.
Кого українці хочуть бачити на посаді президента / Фото SOCIS
Отже, Володимир Зеленський потрапив би до другого туру президентських виборів. Однак, згідно з дослідженням, він програв би у ньому Залужному у співвідношені 36 проти 64 відсотків.
Зеленський програє Залужному у другому турі / Фото SOCIS
Якщо Залужний не братиме участь у президентських виборах, то на другий тур ймовірно разом з Зеленським потрапить керівник ГУР Кирило Буданов.
В такому випадку переміг би Буданов із 56 відсотками підтримки проти 44 відсотків у Зеленського.
Буданов обійде Зеленського у другому турі / Фото SOCIS
Що відомо про можливі вибори президента в Україні?
На сьогодні кількість українців, які можуть взяти участь у виборах, важко визначити через міграцію та проблеми з виборчими адресами. Близько 1,4 мільйона українців не мають виборчої адреси, а до 7,5 мільйона перебувають за кордоном.
Проведення виборів в Україні під час війни можливе лише після змін у законодавстві, які має напрацювати Верховна Рада.
Голова ВР Руслан Стефанчук 22 грудня створив робочу групу під керівництвом Олександра Корнієнка, до якої увійдуть усі фракції, представники ЦВК та експерти громадянського суспільства. Серед ключових питань – голосування військових, українців за кордоном і мешканців тимчасово окупованих територій.