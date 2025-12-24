12 – 18 декабря компания SOCIS опросила 2000 украинцев, чтобы узнать, за кого они бы отдали свой голос, если бы президентские выборы состоялись бы уже сейчас, передает 24 Канал.

Смотрите также Впервые с начала вторжения: ЦИК возобновила работу Государственного реестра избирателей

Кого украинцы видят новым президентом страны?

63,9 процента опрошенных считает, что выборы президента нужно провести, если будет достигнуто прекращение огня и отменено военное положение.

24,9 процента украинцев выступают за то, что выборы надо отложить еще на некоторое время после установления перемирия.

На вопрос, за кого будут голосовать, если выборы пройдут в ближайшее время, большинство ответило, что за Владимира Зеленского.

Так, Зеленского поддержали бы 21, 6 процента украинцев.

За кандидатуру нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного свой голос отдали бы 20,9 процента людей.

На 3 месте разместился глава ГУР Кирилл Буданов из

На 4 месте – экс-президент Петр Порошенко.

На 5 месте – экс-премьер Юлия Тимошенко.

Кого украинцы хотят видеть на посту президента / Фото SOCIS

Итак, Владимир Зеленский попал бы во второй тур президентских выборов. Однако, согласно исследованию, он проиграл бы в нем Залужному в соотношении 36 против 64 процентов.

Зеленский проигрывает Залужному во втором туре / Фото SOCIS

Если Залужный не будет участвовать в президентских выборах, то на второй тур вероятно вместе с Зеленским попадет руководитель ГУР Кирилл Буданов.

В таком случае победил бы Буданов с 56 процентами поддержки против 44 процентов у Зеленского.

Буданов обойдет Зеленского во втором туре / Фото SOCIS

Что известно о возможных выборах президента в Украине?