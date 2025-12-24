12 – 18 декабря компания SOCIS опросила 2000 украинцев, чтобы узнать, за кого они бы отдали свой голос, если бы президентские выборы состоялись бы уже сейчас, передает 24 Канал.
Кого украинцы видят новым президентом страны?
63,9 процента опрошенных считает, что выборы президента нужно провести, если будет достигнуто прекращение огня и отменено военное положение.
24,9 процента украинцев выступают за то, что выборы надо отложить еще на некоторое время после установления перемирия.
На вопрос, за кого будут голосовать, если выборы пройдут в ближайшее время, большинство ответило, что за Владимира Зеленского.
- Так, Зеленского поддержали бы 21, 6 процента украинцев.
- За кандидатуру нынешнего посла Украины в Великобритании Валерия Залужного свой голос отдали бы 20,9 процента людей.
- На 3 месте разместился глава ГУР Кирилл Буданов из
- На 4 месте – экс-президент Петр Порошенко.
- На 5 месте – экс-премьер Юлия Тимошенко.
Кого украинцы хотят видеть на посту президента / Фото SOCIS
Итак, Владимир Зеленский попал бы во второй тур президентских выборов. Однако, согласно исследованию, он проиграл бы в нем Залужному в соотношении 36 против 64 процентов.
Зеленский проигрывает Залужному во втором туре / Фото SOCIS
Если Залужный не будет участвовать в президентских выборах, то на второй тур вероятно вместе с Зеленским попадет руководитель ГУР Кирилл Буданов.
В таком случае победил бы Буданов с 56 процентами поддержки против 44 процентов у Зеленского.
Буданов обойдет Зеленского во втором туре / Фото SOCIS
Что известно о возможных выборах президента в Украине?
- На сегодня количество украинцев, которые могут принять участие в выборах, трудно определить из-за миграции и проблем с избирательными адресами. Около 1,4 миллиона украинцев не имеют избирательного адреса, а до 7,5 миллиона находятся за рубежом.
- Проведение выборов в Украине во время войны возможно только после изменений в законодательстве, которые должна наработать Верховная Рада.
- Председатель ВР Руслан Стефанчук 22 декабря создал рабочую группу под руководством Александра Корниенко, в которую войдут все фракции, представители ЦИК и эксперты гражданского общества. Среди ключевых вопросов – голосования военных, украинцев за рубежом и жителей временно оккупированных территорий.