Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, повідомляє 24 Канал.
Що відомо про кількість виборців в Україні?
За даними Державного реєстру виборців, в Україні налічується понад 33 мільйони виборців. Водночас за словами Дубовика, це число є суто реєстровим і не відображає реальної кількості громадян, які фактично зможуть або захочуть проголосувати.
Він зазначив, що за різними міжнародними оцінками, зокрема ЄС та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордоном нині перебувають від 5 до 7,5 мільйона громадян України на територіях, де ведеться облік.
Крім того, близько 1,4 мільйона українців не мають виборчої адреси, тобто не зареєстровані ні в Україні, ні за її межами. Через відсутність офіційної інформації про їхнє місце перебування визначити можливу участь цих громадян у голосуванні наразі неможливо.
Чи можливо провести вибори в Україні під час війни?
У законодавстві України не існує нормативно-правових норм, які б регулювали проведення виборів в Україні під час дії воєнного стану. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук створив робочу групу для розробки законодавства про вибори під час війни. Проте, існує чимало викликів, які потребують значного пропрацювання.
Президент України зазначив, що вибори не можуть відбуватися на тимчасово окупованих територіях, водночас важливо забезпечити безпеку та участь військових у голосуванні.