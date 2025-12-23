Про це в ефірі національного телемарафону заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про кількість виборців в Україні?

За даними Державного реєстру виборців, в Україні налічується понад 33 мільйони виборців. Водночас за словами Дубовика, це число є суто реєстровим і не відображає реальної кількості громадян, які фактично зможуть або захочуть проголосувати.

Він зазначив, що за різними міжнародними оцінками, зокрема ЄС та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордоном нині перебувають від 5 до 7,5 мільйона громадян України на територіях, де ведеться облік.

Крім того, близько 1,4 мільйона українців не мають виборчої адреси, тобто не зареєстровані ні в Україні, ні за її межами. Через відсутність офіційної інформації про їхнє місце перебування визначити можливу участь цих громадян у голосуванні наразі неможливо.

Чи можливо провести вибори в Україні під час війни?