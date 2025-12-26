У п'ятницю, 26 грудня, пройде перше засідання робочої групи, яка готуватиме законодавчі пропозиції щодо проведення виборів в Україні під час воєнного стану та після війни. Про це повідомив голова робочої групи, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, передає 24 Канал із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Що відомо про першу нараду законодавців щодо виборів?

Зустріч законодавців відбудеться онлайн о 13:00. Її транслюватимуть онлайн у соцмережах та на YouTube.

Засідання складатиметься з двох частин. Спершу учасники обговорять організацію подальшої роботи, зокрема можливість створення тематичних підгруп для детальних технічних дискусій.

У другій частині виступить Центральна виборча комісія, яка представить огляд проблем, пов'язаних із проведенням виборів під час воєнного стану та після війни.

Після цього учасники обміняються думками щодо можливих рішень.

Загалом засідання триватиме приблизно 2 години.

За словами Корнієнка, у складі робочої групи вже близько 60 людей. Також, ймовірно, до неї долучаться люди без статусу члена робочої групи, але з можливістю брати участь.

До робочої групи увійшли представники всіх фракцій і депутатських груп парламенту (по двоє від кожної), близько 10 представників ключових громадських організацій, а також представники виконавчої влади й силових структур. Загалом це переважно заступники керівників профільних відомств, зокрема від МЗС – державний секретар.

Також у групі працюють 5 членів Центральної виборчої комісії на чолі з головою, представники секретаріатів ЦВК та Верховної Ради, які відповідатимуть за технічні питання.

У голови робочої групи є три заступники: голова комітету з питань державної влади Олена Шуляк, голова комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич та віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк.

До складу також входять голова підкомітету з питань виборів Аліна Загоруйко і понад 5 членів профільного комітету, які згодом готуватимуть законопроєкти.

Група велика, і не виключено, що до обговорень залучать й інших представників фракцій.

Що відомо про можливість проведення виборів в Україні?

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова провести президентські вибори після підписання угоди про завершення війни, за дотримання безпекових і демократичних стандартів.

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук 22 грудня створив робочу групу, яка займатиметься підготовкою законодавчих змін щодо проведення виборів під час воєнного стану.

Основні виклики під час підготовки виборів: