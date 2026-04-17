Військовий оглядач Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що ще раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповідав, що готується до війни, а його армія має бути готова до будь-яких викликів. Ці заяви пролунали не просто так.

Чому Лукашенко знову агресивно заговорив?

За словами Пехньо, такі агресивні заяви Лукашенка – чіткий сигнал, що в Росії виникають проблеми на фронті. Коли така ситуація стається, вони одразу розігрують "карту" Білорусі та застосовують різні інші гібридні засоби.

Росіяни не полишають намірів захопити усю територію Донецької області найближчим часом. Саме тому їм важливо, аби Сили оборони перекинули деякі підрозділи на інші напрямки.

Їм потрібно, аби ми, умовно, перекинули один батальйон безпілотних систем під Білорусь або направили роту механізованої бригади під Волинь. Потім можуть бути певні прориви їхніх ДРГ десь на кордоні. Росіяни розраховують, що в Україні піде панічна реакція. Тому вони реалізовують такі гібридні стратегії,

– зазначив Пехньо.

Зверніть увагу! Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу в Білорусі. Щоправда, цей призов проводиться щорічно з 2022 року.

У будь-якому випадку не варто відкидати загрози з боку Білорусі. Важливо не піддаватися на паніку, а спокійно діяти і оцінювати можливі сценарії.

