Об этом говорится в новом отчете Atlantic Council.

Как украинские дроны все чаще достигают целей в России?

В отчете отмечается, что последние атаки украинских беспилотников по Москве и Московской области стали одними из самых масштабных с начала полномасштабной войны.

По данным аналитиков, во время последних ударов были поражены объекты в российской столице и ее окрестностях, в частности Московский нефтеперерабатывающий завод. Сообщалось, что его работу временно останавливали после атаки. Эксперты отмечают, что Украина системно наращивает возможности ударов по территории России.

Речь идет не только о дальнобойных атаках, но и об активном использовании беспилотников средней дальности на расстоянии от 20 до 200 километров от линии фронта. Именно эта зона, по оценкам аналитиков, имеет критическое значение для российской логистики, поставки войск и функционирования систем противовоздушной обороны.

В отчете также обратили внимание на сокращенное празднование Дня Победы в Москве. По мнению обозревателей, это стало косвенным свидетельством того, что даже российская столица уже не чувствует себя полностью защищенной от украинских атак.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что одним из приоритетов Украины являются удары по логистическим узлам, складах, командных пунктах и элементах российской противовоздушной обороны.

Аналитики отмечают, что Украина активно увеличивает производство беспилотников и внедряет новые технологии, в частности системы наведения на основе искусственного интеллекта и спутниковой связи. Благодаря этому украинские дроны все эффективнее поражают военную инфраструктуру России, а также контролируют важные маршруты поставки оккупационных войск, в частности на южных направлениях и в оккупированном Крыму.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что последствия таких ударов уже заметны.

Результат очевиден: давление на Украину стабилизировалось, тогда как давление на Россию выросло,

– отметил дипломат.

В материале также подчеркивается, что украинская кампания беспилотных ударов постепенно переносит войну на территорию самой России, создавая дополнительное экономическое, военное и психологическое давление на Кремль.

Как дроны влияют на потери России?

Главнокомандующий ВСУ заявил, что Россия уже пятый месяц подряд теряет на фронте больше военных, чем способна мобилизовать. Одним из главных факторов такого истощения стали украинские беспилотники, которые все активнее уничтожают технику, логистику и живую силу оккупантов.

По словам Сырского, российская армия ежедневно теряет не менее тысячи военных убитыми и ранеными. С начала 2026 года общие потери России уже превысили 141,5 тысячи человек, из которых более 83 тысяч – безвозвратные.

Он отметил, что важную роль в этом играют подразделения Сил беспилотных систем. Именно благодаря дронам Украина существенно нарастила количество ударов не только по передовым позициям врага, но и по объектам в глубоком тылу России. Украинские беспилотники регулярно атакуют склады боеприпасов, логистические узлы, командные пункты, нефтебазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Такие удары затрудняют снабжение российских войск на фронте и заставляют оккупантов тратить значительные ресурсы на защиту тыловых регионов. Сырский также отметил, что Украина имеет успехи в подавлении российской противовоздушной обороны на ближних дистанциях. Это позволяет все эффективнее поражать критически важные военные объекты врага.