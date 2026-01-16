Сколько электроэнергии можно сэкономить на освещении улиц и рекламы?

Ограничение уличного и рекламного освещения позволит сэкономить несколько процентов от общего потребления. В то же время оно потенциально может вызвать аварийные ситуации на улицах. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали эксперты по энергетике Владимир Омельченко и Геннадий Рябцев.

Для преодоления острой фазы чрезвычайной ситуации в энергетике в Украине внедряют меры для экономии электроэнергии. Для этого Правительство поручило властям Киева и всем областным военным администрациям страны сократить потребление путем ограничений:

наружного освещения зданий и территорий;

подсветки рекламы;

избыточного уличного освещения.

Изменения начинают действовать в каждой области Украины. Власть должна выключать избыточное уличное освещение, а бизнес – прекратить подсвечивать вывески, витрины и рекламные щиты.

По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Киеве уличное освещение снизится до 20%, а в местах, где это технически невозможно, будут включать 50% фонарей.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Возможно, удастся сэкономить несколько процентов от общего потребления Киева. Это тоже хорошо, это, видимо, тоже правильно, но повлияет ли это критически на эту ситуацию, или решит все проблемы? Я думаю, нет.

По мнению эксперта Геннадия Рябцева, из-за экономии на освещении может вырасти аварийность на улицах.

Геннадий Рябцев Эксперт в сфере энергетики, кандидат технических наук, профессор Экономия на освещении – это 3% максимум, что можно выжать из этой экономии. На мой взгляд, это делать нецелесообразно, тем более сейчас, когда сугробы, когда ограничена видимость на автодорогах, и спокойные улицы могут при отсутствии освещения превратиться в потенциально аварийные.

Заметьте! По данным патрульной полиции, отключения света влияют на количество ДТП в Украине. Об этом свидетельствует статистика последних месяцев 2025 года.

Как выросла аварийность на улицах во время отключений света?

Как пишет "Укринформ" со ссылкой на слова первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, анализ масштабного периода отключений света с 15 октября до конца 2025 года показал, что за это время количество ДТП на 6% превысило показатель 2024 года.

По травмированных в этих ДТП, то их почти на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. То есть мы фиксируем, что отключение света влияют напрямую на количество ДТП, особенно с участием пешеходов,

– сказал Алексей Билошицкий.

Для продолжения регулирования движения на дорогах во время отключений часть светофоров на критических перекрестках подключили к альтернативным сетям питания.

Кроме того, патрульные регулируют 550 критических перекрестков на территории Украины в ручном режиме.

Какова ситуация со светом в Украине?