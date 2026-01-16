Сколько электроэнергии можно сэкономить на освещении улиц и рекламы?
Ограничение уличного и рекламного освещения позволит сэкономить несколько процентов от общего потребления. В то же время оно потенциально может вызвать аварийные ситуации на улицах. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали эксперты по энергетике Владимир Омельченко и Геннадий Рябцев.
Для преодоления острой фазы чрезвычайной ситуации в энергетике в Украине внедряют меры для экономии электроэнергии. Для этого Правительство поручило властям Киева и всем областным военным администрациям страны сократить потребление путем ограничений:
- наружного освещения зданий и территорий;
- подсветки рекламы;
- избыточного уличного освещения.
Изменения начинают действовать в каждой области Украины. Власть должна выключать избыточное уличное освещение, а бизнес – прекратить подсвечивать вывески, витрины и рекламные щиты.
По данным начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, в Киеве уличное освещение снизится до 20%, а в местах, где это технически невозможно, будут включать 50% фонарей.
Возможно, удастся сэкономить несколько процентов от общего потребления Киева. Это тоже хорошо, это, видимо, тоже правильно, но повлияет ли это критически на эту ситуацию, или решит все проблемы? Я думаю, нет.
По мнению эксперта Геннадия Рябцева, из-за экономии на освещении может вырасти аварийность на улицах.
Экономия на освещении – это 3% максимум, что можно выжать из этой экономии. На мой взгляд, это делать нецелесообразно, тем более сейчас, когда сугробы, когда ограничена видимость на автодорогах, и спокойные улицы могут при отсутствии освещения превратиться в потенциально аварийные.
Заметьте! По данным патрульной полиции, отключения света влияют на количество ДТП в Украине. Об этом свидетельствует статистика последних месяцев 2025 года.
Как выросла аварийность на улицах во время отключений света?
Как пишет "Укринформ" со ссылкой на слова первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, анализ масштабного периода отключений света с 15 октября до конца 2025 года показал, что за это время количество ДТП на 6% превысило показатель 2024 года.
По травмированных в этих ДТП, то их почти на 7,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. То есть мы фиксируем, что отключение света влияют напрямую на количество ДТП, особенно с участием пешеходов,
– сказал Алексей Билошицкий.
Для продолжения регулирования движения на дорогах во время отключений часть светофоров на критических перекрестках подключили к альтернативным сетям питания.
Кроме того, патрульные регулируют 550 критических перекрестков на территории Украины в ручном режиме.
Какова ситуация со светом в Украине?
Из-за предыдущих обстрелов энергетики и сложной ситуации в системе в части областей Украины применяются аварийные обесточивания, графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности.
По данным Министра энергетики Дениса Шмыгаля, по состоянию на 16 января ситуация с электроэнергией самая сложная в Киеве и области. Столица живет с экстренными отключениями света. Также проблемы есть в Одесской, Днепропетровской, Харьковской области и во всех прифронтовых общинах.
За 2025 год россияне нанесли 612 атак по энергетике Украины. Сейчас нет ни одной электростанции, которая бы не подверглась обстрелам за время войны. Несмотря на это, украинская энергосистема остается целостной.