Знакову будівлю вартістю 240 мільйонів євро планують звести у новому прибережному районі Waterkant, пише Dezeen.

Які архітектурні студії обрали?

До фінального списку конкурсу потрапили п'ять архітектурних команд: Heatherwick Studio, MVRDV, Mecanoo, Office for Political Innovation та Ecosistema Urbano. Усі вони представили концепції, які мають спонукати людей до дій у відповідь на кліматичну кризу.

Які концепції пропонують архітектори?

Один із найрадикальніших проєктів представило роттердамське бюро MVRDV разом із дизайнером Йорісом Лаарманом. Візуалізації демонструють будівлю, що нагадує масивну композицію зі "складених" каменів, вкритих рослинами. Вхід до комплексу має форму, схожу на пащу гігантської черепахи.

Посилюючи експериментальний характер Роттердама, цей проєкт демонструє, що будівлі майбутнього можуть поєднувати природу та громадське життя,

– розповіли автори.

Проєкт студії MVRDV / Фото Dezeen

Нідерландська студія Mecanoo запропонувала більш громадську архітектурну концепцію. У центрі споруди розташована багаторівнева площа, яка поступово піднімається крізь будівлю та створює простір для взаємодії людей.

Архітектори зазначають, що в ній передбачені "простори для уяви, дослідження, дії, гри та радості", а також використано рішення повторного використання матеріалів, накопичення вуглецю, енергетичну нейтральність і екологічну інтеграцію.

Проєкт студії Mecanoo "Будинок зміни"/ Фото Dezeen

Як виглядатимуть інші проєкти майбутнього "дива світу"?

Лондонська Heatherwick Studio представила шестирівневу будівлю, натхненну структурою коралових рифів. За словами архітекторів, її рівні формуватимуть простори, що об'єднують людей і допомагають формувати кліматичну обізнаність.

Під впливом природних потоків руху ці рівні створюють простори, які об'єднують людей, формують усвідомлення кліматичних проблем і демонструють, як будівля може заохочувати більш легкі та сталі способи спільного життя,

– пояснили в студії.

Проєкт студії Heatherwick Studio / Фото Dezeen

Іспанська Office for Political Innovation, яка працює разом із Kaan Architecten та LOLA Landscape Architects, запропонувала аморфну концепцію Climate Section. Автори описують її як новий тип архітектурної пам'ятки для епохи кліматичних змін.

Проєкт Climate Section / Фото Dezeen

Ще один фіналіст, Ecosistema Urbano, представив проєкт будівлі, вкритої рослинами, яка виглядає як кілька об'ємів, складених один на один і з'єднаних зовнішніми сходами. Архітектори описують її як "відновлювальну живу систему", що поєднує громадський простір, екологічні функції та міське життя.

