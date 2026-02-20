Чим вирізняється архітектура станції?

Станція розташована в історичному центрі Ер-Ріяда поруч із мечеттю та громадськими просторами, тому архітектори зробили акцент на відкритості й інтеграції в міське середовище, пише Dezeen.

Дивіться також Найдовший будинок у світі розташований в Україні: що про нього відомо

Над входом облаштували великий вигнутий навіс із полірованої нержавіючої сталі, який віддзеркалює площу та частково спрямовує світло вниз.

Конструкція має чашоподібну форму й виконує одразу кілька функцій. Вона створює затінок у спекотному кліматі, формує впізнаваний силует і допомагає природному освітленню проникати в підземний простір. За словами авторів, віддзеркалення площі у внутрішній частині навісу підсилює візуальний зв'язок між містом і станцією.

Нова станція метро / Фото Dezeen

Qasr AlHokm є однією з чотирьох головних станцій метро Ер-Ріяда. Уся мережа налічує 85 станцій і здатна перевозити до 3,6 мільйона пасажирів на день. Метро відкрили у січні 2025 року як частину масштабної модернізації інфраструктури. Влада розраховує, що система поступово зменшить навантаження на дороги та скоротить використання приватного транспорту.

Як влаштований підземний простір із садом?

Під навісом розмістили великий атріум із зеленими насадженнями, який виконує роль громадського простору для очікування та відпочинку. Підземний сад став центральним елементом станції, поєднуючи транспортну функцію з комфортним середовищем для пасажирів, зазначають на сайті Snøhetta.

Ця станція розроблена як місце для всіх громадян, незалежно від статі чи соціального статусу, і сприяє як екологічній, так і соціальній сталості,

– розповів співзасновник Snøhetta К'єтіл Тредал Торсен.

Підземний сад у метро / Фото Dezeen

Для підтримки рослин використовують систему збору води з даху навісу та прилеглої площі. Воду спрямовують на полив, а затінення та природна вентиляція допомагають знижувати температуру всередині. Таким чином архітектори поєднали естетику з практичними рішеннями для спекотного клімату.

Що ще інноваційного будують у світі?