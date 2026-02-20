Чем отличается архитектура станции?

Станция расположена в историческом центре Эр-Рияда рядом с мечетью и общественными пространствами, поэтому архитекторы сделали акцент на открытости и интеграции в городскую среду, пишет Dezeen.

Над входом обустроили большой изогнутый навес из полированной нержавеющей стали, который отражает площадь и частично направляет свет вниз.

Конструкция имеет чашеобразную форму и выполняет сразу несколько функций. Она создает тень в жарком климате, формирует узнаваемый силуэт и помогает естественному освещению проникать в подземное пространство. По словам авторов, отражение площади во внутренней части навеса усиливает визуальную связь между городом и станцией.

Новая станция метро / Фото Dezeen

Qasr AlHokm является одной из четырех главных станций метро Эр-Рияда. Вся сеть насчитывает 85 станций и способна перевозить до 3,6 миллиона пассажиров в день. Метро открыли в январе 2025 года как часть масштабной модернизации инфраструктуры. Власти рассчитывают, что система постепенно уменьшит нагрузку на дороги и сократит использование частного транспорта.

Как устроено подземное пространство с садом?

Под навесом разместили большой атриум с зелеными насаждениями, который выполняет роль общественного пространства для ожидания и отдыха. Подземный сад стал центральным элементом станции, сочетая транспортную функцию с комфортной средой для пассажиров, отмечают на сайте Snøhetta.

Эта станция разработана как место для всех граждан, независимо от пола или социального статуса, и способствует как экологической, так и социальной устойчивости,

– рассказал соучредитель Snøhetta Кьетил Тредал Торсен.

Подземный сад в метро / Фото Dezeen

Для поддержки растений используют систему сбора воды с крыши навеса и прилегающей площади. Воду направляют на полив, а затенение и естественная вентиляция помогают снижать температуру внутри. Таким образом архитекторы соединили эстетику с практическими решениями для жаркого климата.

