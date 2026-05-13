Как выглядит дом в Майами за 25 миллионов долларов?

Резиденция расположена в престижном районе Пайнкрест в Майами. А площадь дома – более тысячи квадратных метров, пишет Realtor.com.

Смотрите также Компания Трампа строит новый Trump Tower: он может стать самым высоким в Грузии

Владельцы Дебора Тейлор и Закари Каммингс рассказали, что создавали этот дом как место для жизни на много лет. Они хотели, чтобы дом не был похож на типичные современные особняки, которые часто выглядят слишком холодными. Именно поэтому пара пыталась совместить роскошь с более теплой и более уютной атмосферой.

Как выглядит интерьер дома / Фото Realtor.com

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Для интерьера владельцы искали мебель и отделку в Италии. В доме использовали натуральный мрамор, известняковый пол, венецианскую штукатурку и древесину грецкого ореха. Одной из главных деталей стал бар Hermès, а кухню обустроили мебелью и элементами от Fendi.

Мы полностью обустроили дом по нашим предпочтениям, использовали лучшие материалы, которые могли найти, – мрамор и ореховое дерево. Мы объездили всю Италию, чтобы найти Fendi и бар Hermès,

– рассказывают владельцы.

В центре дома расположена большая стеклянная гостиная с видом на внутренний дворик. Рядом обустроили углубленную зону для отдыха, а также фонтан высотой в два с половиной этажа. Между отдельными частями дома сделали стеклянные переходы, из-за чего пространство выглядит более открытым и легким.

В доме также есть длинные коридоры, где владельцы планировали размещать искусство и декор. По словам пары, они хотели, чтобы пространство напоминало не только современный особняк, но и дом, в котором чувствуется индивидуальный стиль владельцев.

Терраса в доме в Майами / Фото Realtor.com

На территории обустроили 70-футовый бассейн, частное поле для гольфа и площадку для тренировок. Участок засадили экзотическими растениями и большими деревьями, части из которых более 100 лет. Владельцы говорят, что некоторые растения специально искали для этого проекта, чтобы территория выглядела более частной и не напоминала типичные дворы возле дорогих особняков.

Почему владельцы продают дом своей мечты?

Строительство особняка длилось примерно два года. Пока работы еще завершались, рынок недвижимости в Майами начал стремительно дорожать, и владельцы решили выставить дом на продажу.

И посреди строительства мы подумали, что нам надо где-то временно жить. Поэтому нашли другое жилье, пока еще строили этот объект. Затем рынок пережил бум. Недавно цены на недвижимость в Майами резко выросли, и мы решили выставить дом на продажу,

– объясняют владельцы.

Как под Киевом продают "замок Дракулы"?

Несколько лет назад этот готический особняк под Киевом уже привлекал внимание сети из-за необычного вида и интерьеров с антикварной мебелью. Теперь "замок Дракулы" снова выставили на продажу, но уже дешевле – за 800 тысяч долларов.

Именно внешний вид имения и сделал его популярным в соцсетях. Каменный фасад, массивные резные двери и темный интерьер создают атмосферу, которая больше напоминает декорации к мистическому фильму, чем обычный загородный дом.