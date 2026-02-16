Чи будуть забирати приватне житло для ВПО?

Програма охоплює виключно будівлі державної та комунальної власності, які роками не використовуються і можуть бути переобладнані під житло, зазначає Олексій Кулеба.

За його словами, жодних рішень про вилучення приватного житла або втручання у право власності немає і бути не може.

Міністр наголосив, що інформація про передачу "житла, в якому ніхто не живе", є перекрученням. Програма не стосується приватної нерухомості, навіть якщо власник тривалий час перебуває за кордоном або не проживає у квартирі.

Яке житло насправді планують передати ВПО?

Проєкт реалізують у співпраці з міжнародною організацією Habitat for Humanity. Його мета полягає у визначенні будівель, які мають потенціал для реконструкції та подальшого використання як житло для ВПО та інших вразливих груп.

Йдеться про порожні державні та комунальні будівлі, які можна швидко реконструювати. Це можуть бути різні типи об'єктів, зокрема колишні адміністративні приміщення або гуртожитки, які нині не використовуються, зазначають у Міністерстві розвитку громад та територій.

Олексій Кулеба Міністр розвитку громад та територій Отримані дані інтегруємо в цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року. Це означає прозорий облік, зрозумілі критерії та відсутність "ручних" рішень.

Що ще відомо про програму?

Пілотний етап програми реалізують у Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях. Там проведуть інвентаризацію вільних будівель і сформують перелік об'єктів, які можна переобладнати під житло для переселенців.

На першому етапі планують відібрати близько 60 – 70 об'єктів для первинного огляду. Після технічного обстеження визначать будівлі, придатні для реконструкції, і підготують кошториси, варіанти перепланування та плани реалізації. Отримані результати мають стати основою для розширення програми на інші регіони України.