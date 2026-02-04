Какие украинские города попали в рейтинг самых дешевых?

В исследовании глобальной базы данных Numbeo в перечень попали Киев, Львов, Одесса и Харьков.

В рейтинге Киев расположен на 412 месте, Одесса заняла 429 место, а Львов – на 430 строчке. Харьков вошел в группу городов с самыми низкими показателями стоимости жизни в Европе. Речь идет о совокупных расходах на жилье, питание, транспорт и базовые услуги, которые остаются существенно ниже, чем в большинстве европейских столиц.

По данным платформы, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляет 10 тысяч гривен в месяц, тогда как средняя заработная плата – 27 тысяч гривен. В Швейцарии средняя стоимость аренды превышает 80 тысяч гривен.

Какая на самом деле стоимость аренды в Украине?

На самом деле стоимость аренды в Украине зависит от расположения, а разница между регионами остается ощутимой.

Самые высокие цены фиксируют в западных областях и столице, тогда как в восточных и прифронтовых городах аренда значительно дешевле. По данным ЛУН, самым дорогим остается Ужгород со средней арендной ставкой 21 500 гривен.

В других городах стоимость аренды однокомнатной квартиры такова:

Львов – 19 400 гривен;

Киев – 17 000 гривен;

Ивано-Франковск – 15 100 гривен;

Винница – 14 000 гривен;

Черновцы – 13 800 гривен;

Тернополь – 12 000 гривен;

Ровно – 12 000 гривен;

Черкассы – 12 000 гривен;

Хмельницкий – 11 000 гривен;

Полтава – 10 000 гривен;

Днепр – 10 000 гривен;

Кропивницкий – 9 000 гривен;

Чернигов – 7 500 гривен.

Самые дешевые по средней стоимости аренды Николаев, Запорожье, Сумы и Харьков. Там аренда жилья будет стоить от 5 000 до 6 000 гривен.

Какие города мира признали самыми дешевыми?

Среди самых дешевых городов мира лидируют населенные пункты в Азии. Одним из таких городов называют Коимбатор в Индии, где расходы на жилье и ежедневные потребности остаются очень низкими по мировым меркам.

В то же время самыми дорогими городами мира признали швейцарские Цюрих и Женева, а также крупные города США. Нью-Йорк является самым дорогим городом по стоимости аренды, где аренда однокомнатной квартиры стоит 4 520 долларов.