Які українські міста потрапили до рейтингу найдешевших?

У дослідженні глобальної бази даних Numbeo до переліку потрапили Київ, Львів, Одеса та Харків.

У рейтингу Київ розташований на 412 місці, Одеса посіла 429 місце, а Львів – на 430 сходинці. Харків увійшов до групи міст із найнижчими показниками вартості життя в Європі. Йдеться про сукупні витрати на житло, харчування, транспорт і базові послуги, які залишаються суттєво нижчими, ніж у більшості європейських столиць.

За даними платформи, середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становить 10 тисяч гривень на місяць, тоді як середня заробітна плата – 27 тисяч гривень. У Швейцарії середня вартість оренди перевищує 80 тисяч гривень.

Яка насправді вартість оренди в Україні?

Насправді вартість оренди в Україні залежить від розташування, а різниця між регіонами залишається відчутною.

Найвищі ціни фіксують у західних областях та столиці, тоді як у східних і прифронтових містах оренда значно дешевша. За даними ЛУН, найдорожчим залишається Ужгород з середньою орендною ставкою 21 500 гривень.

У інших містах вартість оренди однокімнатної квартири така:

Львів – 19 400 гривень;

Київ – 17 000 гривень;

Івано-Франківськ – 15 100 гривень;

Вінниця – 14 000 гривень;

Чернівці – 13 800 гривень;

Тернопіль – 12 000 гривень;

Рівне – 12 000 гривень;

Черкаси – 12 000 гривень;

Хмельницький – 11 000 гривень;

Полтава – 10 000 гривень;

Дніпро – 10 000 гривень;

Кропивницький – 9 000 гривень;

Чернігів – 7 500 гривень.

Найдешевші за середньою вартістю оренди Миколаїв, Запоріжжя, Суми та Харків. Там оренда житла буде коштувати від 5 000 до 6 000 гривень.

Які міста світу визнали найдешевшими?

Серед найдешевших міст світу лідирують населені пункти в Азії. Одним із таких міст називають Коїмбатор в Індії, де витрати на житло та щоденні потреби залишаються дуже низькими за світовими мірками.

Водночас найдорожчими містами світу визнали швейцарські Цюрих і Женева, а також великі міста США. Нью-Йорк є найдорожчим містом за вартістю оренди, де оренда однокімнатної квартири коштує 4 520 доларів.