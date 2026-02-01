В якій країні українці активно купують житло?

Про це повідомляє консалтингова компанія Open4Business з посиланням на дані Турецького статистичного інституту.

За підсумками грудня 2025 року на турецькому ринку нерухомості було укладено на 19,8% більше угод, ніж у грудні попереднього року, що зробило останній місяць року особливо успішним для девелоперів.

Загалом упродовж 2025 року в Туреччині продали 1,69 мільйона помешкань – це на 14,3% більше, ніж у 2024. Значно зросла й популярність іпотеки: обсяг іпотечних продажів за рік підскочив на 49,3% і досяг 236,7 тисячі угод. Таким чином, кожна сьома угода на ринку була укладена з використанням кредитних грошей.

Натомість іноземці у 2025 році придбали на 9,4% менше житла, ніж рік до цього. Загалом зафіксували 21,5 тисячі угод з іноземними покупцями, що становить лише 1,3% від усіх продажів. Найпопулярнішими регіонами серед іноземців залишаються Стамбул, Анталія та Мерсін.

До трійки країн, громадяни яких купили найбільше житла в Туреччині протягом 2025 року, увійшли:

Росія – 3 649 помешкань;

Іран – 1 878;

Україна – 1 541.

Які ціни на житло в Туреччині?

Відповідно до даних на Investropa наприкінці січня 2026 року середня ціна житла по всій Туреччині становить приблизно 94 тисяч доларів. За 80 % пропозицій, які є на ринку нерухомості, просять від 59 тисяч до 164 тисяч доларів.

Скільки часу треба відкладати на житло в Європі?

Ціни на житло в Польщі відрізняються залежно від міста та району. Найдорожчі квартири – у Варшаві та Гданську. Навіть відкладаючи всю зарплату, накопичити на квартиру площею 50 квадратів займе багато часу: у центрі Варшави – близько 12,6 року, на околицях – майже 8. В інших великих містах терміни коливаються від 5 до 13 років.

У Німеччині найдовше доведеться збирати на житло в центральних районах Мюнхена, а найменше – за містом, наприклад, у Дортмунді. Квартира на 50 квадратів у центрі Берліна потребує приблизно 10 років зарплати, а за містом – 6,8 року.