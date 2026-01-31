Скільки коштує квадратний метр у Німеччині?

Про те, скільки часу потрібно, щоб накопичити на власне житло в Німеччині, розповідаємо з посиланням на дані Numbeo.

Середні ціни за квадратний метр у містах такі:

Берлін – 7 577,58 євро в центрі, 5 195,22 євро – за його межами;

Гамбург – 8 041,86 євро в центрі, 4 693,74 євро – за його межами;

Мюнхен – 11 233,76 євро в центрі, 7 657,50 євро – за його межами;

Кельн – 6 385,29 євро в центрі, 4 292,31 євро – за його межами;

Франкфурт-на-Майні – 7 282,13 євро в центрі, 4 051,56 євро – за його межами;

Штутгарт – 6 101,83 євро в центрі, 3 971,09 євро – за його межами;

Дортмунд – 2 700,00 євро в центрі, 2 012,00 євро – за його межами;

Дюссельдорф – 8 429,00 євро в центрі, 4 497,50 євро – за його межами.

Які середні зарплати в Німеччині?

Середній рівень зарплати після сплати податків в цих містах Німеччини такий:

Берлін – 3 165,86 євро;

Гамбург – 3 417,25 євро;

Мюнхен – 4 051,12 євро;

Кельн – 3 091,72 євро;

Франкфурт-на-Майні – 4 088,36 євро;

Штутгарт – 3 701,86 євро;

Дортмунд – 3 075,72 євро;

Дюссельдорф – 3 455,47 євро.

Скільки років доведеться відкладати на житло?

Для спрощення розрахунків припустимо, що людина відкладає на помешкання всю зарплату і планує купити квартиру площею 50 квадратних метрів. За таких умов відкладати потрібно:

Берлін – 10 років на житло в центрі, 6,8 року – за його межами;

Гамбург – 9,8 року на житло в центрі, 5,7 року – за його межами;

Мюнхен – 11,6 року на житло в центрі, 7,9 року – за його межами;

Кельн – 8,6 року на житло в центрі, 5,8 року – за його межами;

Франкфурт-на-Майні – 7,4 року на житло в центрі, 4,1 року – за його межами;

Штутгарт – 6,9 року на житло в центрі, 4,5 року – за його межами;

Дортмунд – 3,7 року на житло в центрі, 2,7 року – за його межами;

Дюссельдорф – 10,2 року на житло в центрі, 5,4 року – за його межами.

Варто врахувати, що ці дані є усередненими. У кожному місті можна знайти як значно дешевші, так і суттєво дорожчі квартири порівняно із середньою ціною. Аналогічна ситуація і з доходами: хтось заробляє більше за середній рівень, хтось – менше. До того ж у менших містах накопичити на власне житло зазвичай вдається швидше. Крім того, дані не враховують витрат на життя, інфляції, податків на купівлю, кредитів тощо.

Як пише Ansa, станом на листопад 2025 року в Німеччині найбільша кількість українців серед країн ЄС – понад 1,24 мільйона. А це 28,7 % від усіх українців із тимчасовим захистом в ЄС. Тому питання житла в Німеччині актуальне і для них.

Скільки треба відкладати на житло в Польщі?

У Польщі ціни за квадратний метр житла суттєво відрізняються залежно від міста, і найвищі вони у великих містах, таких як Варшава чи Гданськ. Середня зарплата після сплати податків також варіюється по містах, але навіть з нею накопичення коштів на житло займає багато років.

Якщо людина відкладає всю зарплату і планує купити квартиру площею 50 квадратів, то у Варшаві на житло в центрі доведеться накопичувати близько 12,6 року, а на околицях – 7,9 року. В інших містах, як-то Краків, Вроцлав, Гданськ чи Жешув, терміни накопичення коливаються приблизно від 5 до 13 років залежно від локації.