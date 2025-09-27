По данным ЛУН, однокомнатные квартиры выросли в цене на 50% за последние полгода. Двухкомнатные – подорожали на 37%, а стоимость трехкомнатных квартир почти не изменилась, рассказывает 24 Канал.
Сколько стоит аренда в Одессе в сентябре?
Средняя стоимость однокомнатных квартир – 12 тысяч гривен, двухкомнатных – 16 тысяч гривен, а трехкомнатных – 21 тысяча гривен. Цена во многом зависит от расположения жилья. Вот сколько стоит снимать однокомнатное жилье по районам:
- Приморский – 14 000 гривен;
- Киевский – 9 500 гривен;
- Хаджибейский – 8 000 гривен;
- Пересипский – 6 500 гривен.
Стоимость двухкомнатного жилья в сентябре такова:
- Приморский – 17 000 гривен;
- Киевский – 13 000 гривен;
- Хаджибейский – 9 000 гривен;
- Пересипский – 8 000 гривен.
Цены на трехкомнатные квартиры такие:
- Приморский – 26 000 гривен;
- Киевский – 12 500 гривен;
- Пересипский и Хаджибейский районы – данных для подсчета средней стоимости мало.
Кстати, по данным OLX, цены похожи. Арендовать однокомнатную квартиру в среднем стоит 11 тысяч гривен, двухкомнатную – 15 тысяч гривен, трехкомнатную – 20,7 тысячи гривен.
Какие цены на покупку жилья?
В новостройках цены продолжают расти. Это связано со стабильным спросом, подорожанием стройматериалов и с дефицитом рабочей силы.
Цены на квадратный метр, по словам риелтора Яны Васильевой, сейчас такие:
- Приморский район – от 1 200 до 1 600 долларов за квадрат;
- Киевский и Пересыпский районы – от 950 до 1 500 долларов за квадрат.
На вторичном рынке квартиры дорожают не так стремительно, как на первичном. Риелторка проследила, что однокомнатная в хрущевке Приморского района стоит от 45 тысяч долларов. В Хаджибейском районе цена ниже, но все равно придется отдать минимум 40 тысяч долларов.
В Киевском и Пересипском районах однокомнатные квартиры стоят от 36 тысяч долларов (9 – 16-этажки).