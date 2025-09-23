Но в целом цена во многом зависит от локации. О ситуации на вторичном рынке и актуальных ценах рассказала директор местного агентства недвижимости Яна Васильева в комментарии Общественному, рассказывает 24 Канал.

Сколько стоят квартиры в Одессе в сентябре?

Однокомнатная в хрущевке Приморского района стоит от 45 тысяч долларов. В Хаджибейском районе за квартиру на вторичке придется заплатить минимум 40 тысяч долларов.

В Киевском и Пересыпском районах цены немного ниже – от 36 тысяч долларов за однокомнатную квартиру (9 – 16-этажки). Правда, в некоторых жилых массивах цены могут быть выше. Например, в жилом массиве Черемушки, что частично входит в Киевский район, стоимость стартует от 40 тысяч долларов.

На Черемушках однокомнатную квартиру в нормальном состоянии можно купить примерно за 40 тысяч. Все зависит от этажа и ремонта. Например, небольшую "однушку" на первом этаже я видела даже за 33 тысячи,

– прокомментировала риелтор.

Стоит отметить, что в центре Одессы ощутимым спросом пользуются "сталинки". По словам Яны Васильевой, покупатели ценят их за толстые стены, а затем считают более безопасными во время войны.

В целом цены на вторичку колеблются от 33 до 57 тысяч долларов. Часто покупатели оформляют жилье по программе "еВідновлення".

Кстати, по данным ЛУН, стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Одессы выросла. За последние полгода жилье подорожало на 14%.

Что происходит на первичном рынке?

На первичном рынке Одессы цены продолжают расти. Это связано со стабильным спросом, подорожанием стройматериалов и с дефицитом рабочей силы.

Цены на квадратный метр, по словам риелтора Яны Васильевой, сейчас такие:

Приморский район – от 1 200 до 1 600 долларов за квадрат;

Киевский и Пересыпский районы – от 950 до 1 500 долларов за квадрат.

Жилье в Приморском районе самое дорогое недаром, ведь эта локация очень интересует инвесторов.