Рост цен, по мнению специалистов, связаны со стабильным спросом, подорожанием стройматериалов и с дефицитом рабочей силы. Цены на новостройки в 2025 году стартуют с 950 долларов за квадрат, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Какова ситуация на первичном рынке Одессы?

По словам директора местного агентства недвижимости Яны Васильевой, рынок жилья в Одессе сейчас достаточно стабилен. Самый тяжелый период, а это 2022 год, он уже пережил.

Наибольший спад цены был именно тогда. 2023 год немного выровнял ситуацию по спросу. За это время в город приехало много переселенцев, и именно они частично стабилизировали рынок. Также начала действовать государственная программа "еОселя", которая тоже оживила куплю-продажу,

– объяснила риелтор.

Квартиры больше всего подорожали именно в новостройках из-за:

дефицита рабочей силы;

роста цен на стройматериалы;

покупки большинства квартир по госпрограмме в 2023 – 2024 годах.

Цены на квадратный метр в Одессе следующие:

Приморский район – от 1 200 до 1 600 долларов за квадрат;

Киевский и Пересыпский районы – от 950 до 1 500 долларов за квадрат.

Стоит отметить, что, по данным ЛУН, самым дорогим районом в Одессе является как раз Приморский. Средняя стоимость квадратного метра составляет 1460 долларов.

Если в 2022 году в Приморском районе можно было купить квартиру от застройщика за 950 долларов за квадратный метр, то сейчас цена - от 1 200 до 1 300. В некоторых домах – еще выше,

– добавила Яна Васильева.

Самыми популярными остаются квартиры в ЖК у моря, а именно в Аркадии и на Большом Фонтане. Ведь они пользуются спросом не только среди местного населения, но и среди инвесторов. Риелтор говорит, что новые ЖК застройщики проектируют с бомбоубежищами или подземными паркингами.

Выросли ли цены на вторичном рынке?

Данные OLX свидетельствуют о том, что Одесса является лидером по росту цен на однокомнатные квартиры на вторичном рынке. С августа 2024-го по август 2025-го жилье подорожало на 26% – до 41 тысячи долларов.

Также в тройку вошли Ужгород и Винница. В Ужгороде однокомнатные квартиры теперь стоят 48 тысяч долларов (+25%), а в Виннице – 50,6 тысяч долларов (+21%).