Зростання цін, на думку фахівців, пов'язані зі стабільним попитом, подорожчанням будматеріалів та з дефіцитом робочої сили. Ціни на новобудови у 2025 році стартують з 950 доларів за квадрат, розповідає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Яка ситуація на первинному ринку Одеси?

За словами директорки місцевої агенції нерухомості Яни Васильєвої, ринок житла в Одесі зараз досить стабільний. Найважчий період, а це 2022 рік, він уже пережив.

Найбільший спад ціни був саме тоді. 2023 рік трохи вирівняв ситуацію по попиту. За цей час в місто приїхало багато переселенців, і саме вони частково стабілізували ринок. Також почала діяти державна програма "єОселя", яка теж оживила купівлю-продаж,

– пояснила рієлторка.

Квартири найбільше подорожчали саме в новобудовах через:

дефіцит робочої сили;

зростання цін на будматеріали;

купівлю більшості квартир за держпрограмою у 2023 – 2024 роках.

Ціни на квадратний метр в Одесі такі:

Приморський район – від 1 200 до 1 600 доларів за квадрат;

Київський та Пересипський райони – від 950 до 1 500 доларів за квадрат.

Варто зазначити, що, за даними ЛУН, найдорожчим районом в Одесі є якраз Приморський. Середня вартість квадратного метра становить 1460 доларів.

Якщо у 2022 році в Приморському районі можна було купити квартиру від забудовника за 950 доларів за квадратний метр, то зараз ціна — від 1 200 до 1 300. У деяких будинках – ще вища,

– додала Яна Васильєва.

Найпопулярнішими залишаються квартири в ЖК біля моря, а саме в Аркадії та на Великому Фонтані. Адже вони мають попит не лише серед місцевого населення, а й серед інвесторів. Рієлторка каже, що нові ЖК забудовники проєктують з бомбосховищами або підземними паркінгами.

Чи зросли ціни на вторинному ринку?

Дані OLX свідчать про те, що Одеса є лідером за зростанням цін на однокімнатні квартири на вторинному ринку. Із серпня 2024-го по серпень 2025-го житло подорожчало на 26% – до 41 тисячі доларів.

Також до трійки увійшли Ужгород та Вінниця. В Ужгороді однокімнатні квартири тепер коштують 48 тисяч доларів (+25%), а у Вінниці – 50,6 тисячі доларів (+21%).