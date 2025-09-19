Аналітики OLX Нерухомості проаналізували, де по Україні високий попит на купівлю житла. За основу взяли кількість відгуків, що залишали користувачі платформи на 1 оголошення, розповідає 24 Канал.

Де найвищий попит на купівлю квартир?

У серпні цього року найбільшу кількість відгуків на оголошення залишили в Чернівецькій, Волинській, Житомирській, Львівській та Черкаській областях. Лідером стала Чернівеччина, де на одне оголошення припало близько 15 відгуків.

На другому місці – Волинська та Житомирська області, де показник становить в середньому 1:11. На третьому місці за попитом опинилися Львівська та Черкаська області – орієнтовно 10 відгуків на 1 оголошення.

Дещо нижчий, але також чималий попит спостерігався в Закарпатський та Івано-Франківській областях – близько 8 відгуків на одне оголошення. Що стосується Київської області, то там відрив між пропозицією і попитом незначний – 1:3.

Варто зазначити, що за дослідженням DIM.RIA, квартири в Чернівецькій та Черкаській областях також вирізняються значним попитом. Щоправда, окрім них, до п'ятірки ввійшли Вінниччина, Тернопільщина та Кіровоградщина.

У яких областях найбільше цікавляться будинками?

Найбільше відгуків на одне оголошення зафіксовано в Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.

У Черкаській області – співвідношення 1:12 оголошення. На другому місці – Кіровоградська область, де на одне оголошення припадає 10 відгуків. У Полтавській області – співвідношення 1:9.

Де найвищі темпи будівництва в Україні?

Лідером у першому півріччі стала Одеська область, де забудовники здали 6 570 квартир. Також суттєво зросла кількість нового житла в Черкаській області – приріст 51,6%. На третьому місці опинилася Миколаївщина, де темпи будівництва стали швидшими на 35,8%.

Щоправда, за кількістю нового житла лідером залишається Київська область. На другому місці – безпосередньо столиця, а на третьому – Львівщина.