Квартири на первинному ринку Києва дорожчають швидше, ніж на вторинному. Про це свідчать аналітичні дані за перше півріччя 2025 року, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані української будівельної компанії.

На скільки подорожчали квартири та які тепер ціни?

У першому півріччі середня ціна на квартири в новобудовах зросла приблизно на 14%. Тепер вартість квадратного метра в новобудовах становить:

економ-сегмент – 1000 доларів;

комфорт-сегмент – 1300 доларів;

бізнес-сегмент – 2200 доларів;

преміум-сегмент – 4400 доларів.

Вторинний ринок дорожчає повільніше – за перше півріччя +8 – 10% до ціни залежно від типу та кімнатності. Середня вартість вторинних квартир по Києві – 2050 доларів за квадрат. Найвища ціна зафіксована в Печерському районі – 3100 доларів за квадрат. Найнижча середня вартість наразі в Деснянському районі – 1060 доларів за квадрат.

Вибір між первинкою і вторинкою у 2025 році залежить від балансу між готовністю, ризиком і фінансовими можливостями покупця. Якщо покупець цінує формулу "заїжджай і живи", то обирає вторинку. Новобудови ж пропонують принципово інший рівень комфорту: у першу чергу – новий рівень безпеки, сучасні планування, енергоефективність, наявність укриттів і паркінгів,

– прокоментував експерт з нерухомості Арсеній Насіковський.

2025 рік для київського ринку житла – це баланс між дефіцитом новобудов, попитом на вторинні квартири й поступовим зростанням цін у всіх сегментах.

Як зросли в ціні однокімнатні квартири?

За даними OLX, купувати однокімнатне житло на вторинці в Києві стало дорожче на 16%. Аналітики визначили цей показник, порівнюючи ціни серпня 2025-го до серпня 2024-го.

Це суттєве подорожчання, але не найбільше. В Одесі та Ужгороді за аналогічний період ціни зросли на 26% та 25% відповідно. Також вищі показники у Вінниці (+21%), Рівному та Харкові (+17%).

До слова, дані ЛУН також свідчать про те, що ціни на вторинному ринку в Києві зросли. За останні пів року подорожчали і одно-, і дво-, і трикімнатні квартири.