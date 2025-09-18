Проєкт вулиці розробила відома українська компанія Archimatika. Архітектори показали, як Ярославів Вал може бути затишнішим та зручнішим для пішоходів, розповідає 24 Канал.
Цікаво Оренди житла в Києві: які ціни в районах на правому та лівому берегах у вересні
Яким може бути Ярославів Вал у Києві?
Розмови про місто та архітектуру зазвичай не виходять за межі фахового кола. На думку Archimatika, це не правильно.
Місто існує для всіх, а не лише для фахівців. Залучення містян в містотворення вкрай важливе. Розуміння базових концептів і засад урбанізму мало б стати маст-хевом – як знання правил гігієни. Тому ми вирішили вийти з такою комунікацією,
– поділився Дмитро Васильєв, СЕО компанії Archimatika.
Представники наголошують, що це не проєктна пропозиція, а новий погляд на Ярославів Вал, щоб зупинитися і замислитися. Архітектори обрали саме цю вулицю невипадково – це один з найпопулярніших прогулянкових маршрутів у Києві. Це означає, що спровокувати діалог чи дискусію точно вдасться.
Ярославів Вал в бік Львівської площі / Фото Archimatika
До того ж, за результатами одного з досліджень, у годину пік Ярославовим Валом пересувається 82% пішоходів та лише 18% автомобілістів. При тому автомобілі займають 52% вулиці, а пішоходи лише 33. (решту 15% площі займають дерева). Тобто один автомобіліст використовує у 6,95 раза більше площі, ніж пішохід.
Ярославів Вал в бік Львівської площі / Фото Archimatika
Архітектори, враховуючи ці факти, спроєктували вулицю так, що відрізок від Івана Франка до Стрілецької повністю пішохідний. Це, на думку ідейників, стало б чудовим альтернативним варіантом, який збалансував би інтереси всіх учасників руху.
Що відомо про Archimatika?
Українська архітектурна компанія, що спеціалізується на розробці житлових та багатофункціональних комплексів, а також кварталів і районів міської забудови.
Archimatika належить проєкт першого в Україні ЖК з індивідуальними зонами п'ятисекундної безпеки. Також за проєктом компанії відбудовують село Посад-Покровське на Херсонщині, яке було зруйноване російськими окупантами.