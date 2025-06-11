Проєкт комплексу розробляє відома київська архітектурна компанія Archimatika. Окрім індивідуальних сховищ, там буде також обов'язково буде стандартне укриття, повідомляє 24 Канал.

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Перший в Україні ЖК з особистими укриттями

Згідно з опитуванням Міжнародного республіканського інституту, лише 15% українців спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Річ у тім, що часті обстріли для багатьох людей стали частиною побуту. А ще багато безсонних ночей так і спонукають залишитися в ліжку або спати в коридорі, ванній кімнаті тощо.

Якби не було, ризик обстрілів не став меншим. Тому забудовники та архітектурні компанії замислилися над тим, аби реалізувати в Україні досвід Ізраїлю. Один такий проєкт уже в процесі.

Будівельна галузь буде одним із драйверів відновлення України після війни. Але мова не лише про обсяги будівництва: головне, щоби нові проєкти відповідали цінностям і потребам суспільства. Саме на це орієнтується РІЕЛ, проєктуючи житлові комплекси з урахуванням не лише функції, а й спільноти, яка в них житиме.

Мовиться про встановлення ідивідуальних укриттів у кожному житлі, які останнє десятиліття в Ізраїлі проєктують у кожному будинку. Їх у цій країні називають мамадами.

В Україні наразі відсутній досвід проєктування та імплементації подібних приміщень. Ми разом з замовником консультувалися з ДСНС, вивчали ізраїльський досвід. Загалом, ця розробка – кооперація кількох сторін і адаптація іноземного досвіду до українських реалій,

– зазначив архітектор Archimatika Олександр Столовий.



Вигляд на ЖК / Проєкт Archimatika

Нормативне укриття в ЖК також буде, ще й із розширеним функціоналом – медблок, дитяча кімната, приміщення для приготування їжі тощо.

Що це за сховища та від чого вони захищатимуть

Архітектурна компанія називає індивідуальне укриття сейфті-румом. У випадку неочікуваної загрози, туди можна буде потрапити за 5 секунд.

Як і звичайне укриття, сейфті-рум не зможе захистити від прямого влучання ракети. Однак від найпоширеніших уражень, зокрема, уламкових, воно допоможе врятуватися.

Сейфті-руми встановлять навколо міжквартирного коридору, тобто якомога далі від зовнішніх стін. Це дозволить мінімізувати вплив вибухової хвилі та спричинених нею уламків.

Кожне таке приміщення матиме товсті залізобетонні стіни з посиленим армуванням, протиударними дверима, автономною системою вентиляції та сигналізатором. У буденності його можна буде використовувати як звичайну кімнату, наприклад, гардероб, домашній офіс, комору тощо.