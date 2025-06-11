Проект комплекса разрабатывает известная киевская архитектурная компания Archimatika. Кроме индивидуальных убежищ, там будет также обязательно будет стандартное укрытие, сообщает 24 Канал.

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Первый в Украине ЖК с личными укрытиями

Согласно опросу Международного республиканского института, только 15% украинцев спускаются в укрытие во время воздушной тревоги. Дело в том, что частые обстрелы для многих людей стали частью быта. А еще много бессонных ночей так и побуждают остаться в постели или спать в коридоре, ванной комнате и тому подобное.

Если бы не было, риск обстрелов не стал меньше. Поэтому застройщики и архитектурные компании задумались над тем, чтобы реализовать в Украине опыт Израиля. Один такой проект уже в процессе.

Строительная отрасль будет одним из драйверов восстановления Украины после войны. Но речь не только об объемах строительства: главное, чтобы новые проекты соответствовали ценностям и потребностям общества. Именно на это ориентируется РИЕЛ, проектируя жилые комплексы с учетом не только функции, но и сообщества, которое в них будет жить.

Речь идет об установлении индивидуальных укрытий в каждом жилье, которые последнее десятилетие в Израиле проектируют в каждом доме. Их в этой стране называют мамадами.

В Украине пока отсутствует опыт проектирования и имплементации подобных помещений. Мы вместе с заказчиком консультировались с ГСЧС, изучали израильский опыт. В общем, эта разработка – кооперация нескольких сторон и адаптация иностранного опыта к украинским реалиям,

– отметил архитектор Archimatika Александр Столовый.



Вид на ЖК / Проект Archimatika

Нормативное укрытие в ЖК также будет, еще и с расширенным функционалом – медблок, детская комната, помещения для приготовления пищи и тому подобное.

Что это за убежища и от чего они будут защищать

Архитектурная компания называет индивидуальное укрытие сейфти-румом. В случае неожиданной угрозы, туда можно будет попасть за 5 секунд.

Как и обычное укрытие, сейфти-рум не сможет защитить от прямого попадания ракеты. Однако от самых распространенных поражений, в частности, осколочных, оно поможет спастись.

Сейфти-румы установят вокруг межквартирного коридора, то есть как можно дальше от внешних стен. Это позволит минимизировать влияние взрывной волны и вызванных ею обломков.

Каждое такое помещение будет иметь толстые железобетонные стены с усиленным армированием, противоударными дверями, автономной системой вентиляции и сигнализатором. В обыденности его можно будет использовать как обычную комнату, например, гардероб, домашний офис, кладовку и тому подобное.