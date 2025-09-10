Станом на початок вересня в Посад-Покровському відновили електропостачання, проклали водопровідні мережі та розпочали підключення газу. Проєкт розробила відома архітектурна компанія Archimatika, розповідає 24 Канал з посиланням на Агентство відновлення.

Яким буде відновлене село на Херсонщині?

За планом архітекторів, у Посад-Покровському збережуть автентичний вигляд села та впровадять єдиний дизайн-код. Загалом у селі буде 362 приватні садиби, з яких 263 – зводять з нуля.

До кінця 2025 року планують завершити будівництво 99 будинків. У кожному дворі будуть не лише житлові будівлі, а й господарські приміщення.



Яке планування матиме Посад-Покровське / Проєкт Archimatika

У селі також облаштують озеленений пішохідний бульвар з освітньо-культурним центром. У його межах збудують садок, школу та культурний простір. Також запроєктовано сучасну площу, парк та будівлю для зборів громади замість зруйнованого будинку культури.

Важливим кроком стане встановлення сонячної електростанції, що забезпечить енергетичну незалежність громади. Працюють і над дорогами – триває ремонт 41-кілометрового шляху та прокладання тротуарів.



Нові будинки в Посад-Покровському / Фото Агентство відновлення

Довідка. Посад-Покровське стало одним із шести населених пунктів, які уряд обрав для експериментальної відбудови за новими принципами. Серед них також є село Ягідне на Чернігівщині, яке вже майже завершене.