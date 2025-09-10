По состоянию на начало сентября в Посад-Покровском восстановили электроснабжение, проложили водопроводные сети и начали подключение газа. Проект разработала известная архитектурная компания Archimatika, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Агентство восстановления.
Каким будет восстановленное село на Херсонщине?
По плану архитекторов, в Посад-Покровском сохранят аутентичный вид села и внедрят единый дизайн-код. Всего в селе будет 362 частные усадьбы, из которых 263 – возводят с нуля.
До конца 2025 года планируют завершить строительство 99 домов. В каждом дворе будут не только жилые здания, но и хозяйственные помещения.
Какую планировку будет иметь Посад-Покровское / Проект Archimatika
В селе также обустроят озелененный пешеходный бульвар с образовательно-культурным центром. В его пределах построят садик, школу и культурное пространство. Также запроектировано современную площадь, парк и здание для собрания общины вместо разрушенного дома культуры.
Важным шагом станет установка солнечной электростанции, что обеспечит энергетическую независимость общины. Работают и над дорогами – продолжается ремонт 41-километровой дороги и прокладка тротуаров.
Новые дома в Посад-Покровском / Фото Агентство восстановления
Справка. Посад-Покровское стало одним из шести населенных пунктов, которые правительство выбрало для экспериментального восстановления по новым принципам. Среди них также есть село Ягодное на Черниговщине, которое уже почти завершено.
Что известно об архитектурной компании Archimatika?
Украинская архитектурная компания с главным офисом в Киеве. Специализируется на разработке жилых и многофункциональных комплексов, а также целых кварталов и районов городской застройки.
Archimatika принадлежит проект первого в Украине ЖК с индивидуальными зонами пятисекундной безопасности. При его создании архитекторы опирались на опыт Израиля и его мамадив – укрепленных комнат непосредственно в квартирах. Комплекс строят во Львове.