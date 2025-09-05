Детали рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, передает 24 Канал.

Сколько семей уже купили дома по этой программе?

По словам Алексея Кулебы, за неделю работы программы 50 семей уже воспользовались сертификатами и приобрели новые дома. Еще 2,5 тысячи семей подали заявки на бронирование средств и в ближайшее время также смогут приобрести жилье.

По словам министра, правительство перераспределило на эту программу 15 миллиардов гривен, что позволит помочь с приобретением жилья 10 тысячам семей. Кроме того, в госбюджете на 2025 год заложено 4 миллиарда гривен на компенсации за поврежденное или уничтоженное жилье.

Кулеба также отметил, что министерство готовит комплексную программу поддержки переселенцев, которая будет охватывать не только жилье, но и возможности:

трудоустройство,

обучение,

доступ к медицине и социальным услугам.

Отдельным направлением станет развитие муниципального жилья для ВПО при поддержке Европейского инвестиционного банка, который на первом этапе выделит 400 млн евро.

Какова ситуация с ВПЛ в Украине?